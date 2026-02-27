Hitleräpplen gav villkorlig dom

Den 43-årige man som ställts inför rätta för olaga hot och ofredande mot två ministrar har nu fått sin dom, meddelar Solna tingsrätt.

Inrikes|Erik Edlund

Mannen, som tillhör aktivistgruppen Rojavakommitéerna, ska enligt domen ha placerat en korg med äpplen med påmålade bilder av Hitlers ansikte utanför den ena ministerns privata bostad, och en docka med plastkniv i ena handen och ett avhugget dockhuvud i den andra handen, utanför den andra ministerns hem.

Syftet med aktionen var att kritisera regeringens kontakter med regimen i Syrien.

Enligt domen har 43-årigen erkänt att han placerat föremålen utanför de två ministrarnas hem, men nekat till att det är ett brott. Han hävdar att handlingarna är en form av politisk yttrande- och demonstrationsfrihet och att syftet var att väcka opinion mot regeringspolitik, snarare än att hota någon.

Rojavakommittéerna skriver i ett uttalande att den fällande domen är en fara för demokratin.

”Det vi anser vara en nödvändig politisk protest för att påvisa det oerhört orimliga i regeringens politik resulterade i en nattlig husrannsakan, flera veckors häktning och åtal för olaga hot och grovt olaga hot”.

Aktivistorganisationen kritiserar också medias agerande i den här frågan. De menar att de stora medierna på ett ”ytterst undermåligt och okritiskt sätt agerat megafon för både Säpo och regeringen”.

Rojavakommitéerna hävdar bestämt att dessa aktioner inte har inneburit något hot och att protester av detta slag ryms inom yttrandefrihetens ramar.

”Den utveckling vi har sett de senaste åren, som har accelererat sedan Natoprocessens början, är ett snabbt krympande utrymme för alla som vill utöva sina demokratiska rättigheter.” varnar de.

Åklagaren hade yrkat på fängelsestraff, men 43-åringen döms till villkorlig dom.