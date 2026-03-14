Framtidens Vänster: Återpolitisera politiken

När aktivister döms och förlorar jobben reagerar vi med rätta. Vi pekar ut ministrarna, vi anmäler till KU, vi försvarar den enskilde.

Det är dags för en ny strategi, där vi inte reagerar, utan där vi aktivt agerar!

Vi behöver fylla det politiska samtalet med nya, angelägna frågor som skapar andra typer av allianser, frågor där ”vi och dom” inte handlar om svenskar mot invandrare, eller laglydiga mot aktivister, utan om framtid mot stagnation, gemenskap mot utsatthet, hopp mot rädsla.

Vilket samhälle vill vi leva i? Hur formar vi och hur jobbar vi för visioner?

Här har alternativa vänstern en enorm potential. I stället för att enbart försvara rätten att demonstrera måste vi också tala om vad vi demonstrerar för.

När en klimataktivist döms, låt oss inte bara försvara hennes rätt till civil olydnad. Låt oss samtidigt tala om den framtid vi vill se: ett rättvist och hållbart samhälle där ingen behöver kedja sig vid regeringskansliet för att bli lyssnad på.

När en urfolksaktivist inte bara måste stoppa skövlingar och gruvor utan också samtidigt överleva, låt oss inte bara kräva upprättelse. Låt oss samtidigt bygga en berättelse om ett samhälle som inkluderar andra värden, och inte ekonomiska intressen. Där Sapmi skapas utifrån sitt folk.

När en palestinsk aktivist blir utpekad och hatad i sociala medier eller när en aktivist från en solidaritetsgrupp för Kurdistan döms för att ha använt sin yttrandefrihet: låt oss kontra med hur världen skulle se ut om vi står upp för det basala: folkrätten och mänskliga rättigheter. En värld som värdesätter internationell solidaritet.

Populismen frodas i tomrummet efter visioner, det har vi sett genomgående hos alla etablerade partier, där politiken och deras agerande skapas utefter popularitetsstatistik och inte utefter behoven. Den rådande parlamentariska miljön kan bara besegras genom att återpolitisera politiken, genom att göra den relevant igen för människors verkliga liv. Det handlar om att faktiskt lyssna på våra djupare behov av trygghet, mening och gemenskap, inte bara på ytliga rädslor.

Om vi bara försvarar status quo, om vi bara vill ”gå tillbaka dit vi kom ifrån”, vinner vi ingen. Det samhälle vi kom ifrån var redan skört och orättvist. Vi måste erbjuda något bättre.

Kampen för aktivisters rättigheter är nödvändig. Och den kampen måste vinnas i det offentliga samtalet, i visionerna om framtiden.

Låt oss sluta låsa oss in oss i de fastställda ramarna. Låt oss i stället modigt och kreativt fylla samhällsdebatten med de frågor som vi vet är viktiga: klimatet, välfärden, jämlikheten, antirasismen, solidariteten. När vi gör deras frågor irrelevanta, då har vi på riktigt skapat en politisk grund. Då har vi försvarat demokratin.

Så stötta din lokala aktivist, inte bara genom att reagera, utan arbeta aktivt med att sätta agendan kring aktivisternas krav, vare sig det är klimat, Palestina, Kurdistan eller urfolks rättigheter!

För oss nu och för våra barn i framtiden.

Framtidens Vänster Uppsala

Framtidens Vänster Göteborg

Framtidens Vänster Hägersten

Framtidens Vänster Solna

Framtidens Vänster Malmö

Framtidens Vänster Skärholmen

Framtidens Vänster Järva

Bilden: Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat, Framtidens Vänster