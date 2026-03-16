Replik: Rörelser byggs kring gemensamma krav



– Folkrörelser byggs kring konkreta krav och gemensamma behov, inte ideologiska plattformar. Att försöka trycka på en rörelse sina egna politiska uppfattningar splittrar istället för att ena. Det skriver Lars Henriksson i en replik till inlägget från Framtidens Vänster i förra veckan.

Opinion |Lars Henriksson

Återpolitisera politiken, skriver Framtidens Vänster och vill ha ”en ny strategi där vi inte reagerar, utan där vi aktivt agerar”.

Det är inte helt lätt att tolka vad de menar men när de ger exempel handlar det om att när någon döms för att ha använt sin yttrandefrihet så ska vi ”inte bara försvara hennes rätt till civil olydnad” utan ”samtidigt tala om den framtid vi vill se.” Där tror jag att FV är helt fel ute.

Som socialist är jag naturligtvis för att människor ifrågasätter det kapitalistiska samhället och dess maktförhållanden eller kommer med förslag på hur samhället skulle kunna inrättas istället. Men det FV för fram är en bakvänd syn på hur folkrörelser byggs. När vi kämpar för våra intressen, oavsett om det är mot nedskärningar i välfärden, för att försvara våra jobb eller för att rädda klimatet är det kring detta vi bygger rörelsen. Även om vi som socialister anser att det finns ett samband mellan såväl åtstramning, uppsägningar som miljöförstörelse och kapitalism gör vi inte detta till villkor för att delta i rörelsen. Den bygger vi tillsammans med alla som vill slåss för de konkreta kraven, oavsett vad de tycker i andra frågor. Segrar vinner vi genom enhet i handling. Långtgående ideologiska plattformar är ett effektivt sätt att splittra rörelser.

Detta förstår de flesta som är aktiva i någon slags folkrörelse. På en arbetsplats frågar vi inte vad arbetskamraterna röstar på eller vad de tycker om klimatet eller migrationen innan vi diskuterar vad vi ska göra tillsammans när chefen kommer med krav på att dra ner en tjänst. Poängen med facklig organisering är att vi har gemensamma intressen mot en gemensam motståndare, oavsett vad som skiljer oss i övrigt. Även om de flesta som är aktiva i asylrörelsen säkert förstår att klimatfrågan är akut finns den inte med när rörelsen kallar till demonstrationer för en human migrationspolitik. Det skulle skapa onödiga motsättningar som inte gynnar saken. Och även om jag personligen anser att en verklig klimatomställning bara är möjlig om den kapitalistiska profitjakten ersätts med andra drivkrafter för ekonomin skulle det försvaga rörelsen att ställa detta som krav för att delta i protester mot klimatkrisen. Och så vidare. Största möjliga bredd kring gemensamma krav, det är den inriktning som visat sig framgångsrik för att organisera och vinna strider. Att trycka på rörelsen så många av sina egna politiska ståndpunkter som möjligt är istället ett osvikligt recept för splittring och nederlag.

När vi, som idag, ser angrepp på yttrande- och demonstrationsrätten är det avgörande att skapa bredast möjliga rörelse till försvar för de demokratiska rättigheterna, oavsett vad vi tycker om allt annat. Det finns inget som säger att en välfärdsförsvarare håller med Palestinarörelsen eller att den som arbetar för sina rättigheter som same vill stödja klimatrörelsen. Däremot har alla folkrörelser ett gemensamt intresse av att försvara de demokratiska rättigheterna och därför behöver en sådan rörelse organiseras utifrån dessa krav, inte pressa in allt man tycker är bra här i världen.

Här är den ursprungliga debattartikeln från Framtidens Vänster:

Bilden: klimatdemonstration. ”Även om jag personligen anser att en verklig klimatomställning bara är möjlig om den kapitalistiska profitjakten ersätts med andra drivkrafter för ekonomin skulle det försvaga rörelsen att ställa detta som krav för att delta i protester mot klimatkrisen,” skriver Lars Henriksson i sin replik till FV.