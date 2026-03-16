Efter Åkesson-kramen: LUF kräver respass för hela partistyrelsen

Det är uppror inom Liberalerna efter partiledningens svängning om samarbete med SD. Flera partiföreträdare på olika nivåer har hoppat av eller meddelat att de inte ställer upp för omval. Även Liberala Ungdomsförbundet (LUF) har reagerat kraftigt och kräver att partistyrelsen avgår.

Inrikes|Erik Edlund

”Vi kräver att hela partistyrelsen ställer sina platser till förfogande på det extrainsatta landsmöte som äger rum nästa vecka” skriver ungdomsförbundet på sociala medier.

LUF:s ordförande Anton Holmlund säger till Aftonbladet att partistyrelsen fattat ett beslut som går direkt emot det beslut som fattades på partiets landsmöte för fem månader sedan.

— Då har man förbrukat sin demokratiska legitimitet i partiet och valt att frångå det som medlemmarna faktiskt har beslutat.

Beslutet om den nya SD-linjen fattades av Liberalernas partistyrelse med 13 röster mot 8.

Enligt Holmlund ska även de som röstade emot avgå.

— De får väl bli omvalda senare, säger Holmlund och tillägger att det viktigaste är att det behövs en ny partistyrelse.

En motkandidat kommer presenteras under veckan, enligt TV4 Nyheterna.

Det var i fredags som L:s partiledare Simona Mohamsson höll en gemensam pressträff med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Där berättade de två partiledarna att de ingått ett avtal, ”Sverigelöftet”, där L fått igenom några av sina frågor mot att de ska tillåta att SD får ministerposter efter valet.

Bilden: Anton Holmlund, ordförande Liberala Ungdomsförbundet LUF.