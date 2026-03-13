Mohamsson+Åkesson=Ja

Liberalerna öppnar upp för att sitta i regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Det meddelar Simona Mohamsson på en gemensam pressträff med Jimmie Åkesson. Det är en omvändning jämfört med beskedet i november 2025.

Inrikes|Erik Edlund

-Vi har gjort upp om hur vi gemensamt ska ta ansvar i en regering, säger Mohamsson vid pressträffen.

Liberalernas partistyrelse har varit splittrad i frågan. När partistyrelsen tidigare under dagen diskuterade frågan om att ta bort den röda linjen mot SD röstade 13 för och 8 emot.

Även bland Liberaler ute i landet har det rått splittring. Enligt en undersökning som SVT gjort vill 74 procent av Liberalernas väljare absolut inte se SD i regering. Jennie Claesson (L), kommunalråd i Uppsala, ställer inte upp för omval, rapporterar Dagens ETC.

Inför partistyrelsemötet där frågan om SD-samarbete avgjordes sa stockholmsliberalen Jan Jönsson till Aftonbladet att han inte kan sitta kvar i partistyrelsen om L ska samarbeta med SD.

-Det var ett misstag redan från början att samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Jönsson.

Beslutet föregicks också av diskussioner mellan de två partierna.

– Vi har framförallt fokuserat på sådant som förenar oss, säger Jimmie Åkesson.

Bland annat har de kommit överens om att driva på för en ny folkomröstning om införandet av euron som ny valuta. SD är starkt emot införandet av euron, medan L är för. Åkesson säger att SD ”älskar folkomröstningar” även om de inte är överens i sak med Liberalerna.

Mohamsson säger att de kallar den nya överenskommelsen med SD ”Sverigelöftet”.