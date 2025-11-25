L: Inga ministerposter till SD (men gärna fortsatt samarbete)

Liberalerna vill inte se Sverigedemokraterna i en borgerlig regering efter valet nästa år. Det beslutades efter en lång debatt vid partiets landsmöte i Karlstad. De vill dock fortsätta samarbeta med SD i ett fortsatt Tidösamarbete, där SD lämnas utan ministerposter. I ett sådant samarbete ska Sverigedemokraterna alltså fortsätta vara ett stödparti till regeringen. Det är Liberalernas partilednings linje som nu har formaliserats genom kongressbeslutet. Många bedömare menar att beslutet vid landsmötet mest blir symboliskt med ett fortsatt Tidösamarbete.

Inrikes|Erik Edlund

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson tar beskedet med ro. Han säger till Expressen att L haft röda linjer tidigare som de inte följt.

—Allting handlar väl om de parlamentariska förutsättningarna, tänker jag.

Liberalerna har länge kämpat med dystra opinionssiffror. Partiet ligger nu runt två procent i mätningarna och måste göra ett rejält kliv om de ens vill sitta kvar i riksdagen efter valet. Linjen mot SD anses av många bedömare vara ett sätt att hålla sig relevanta för borgerliga väljare som är tveksamma till SD.

Men den hårda retoriken mot SD motsägs av det faktum att de fortfarande vill ha SD som stödparti för ett regeringssamarbete. En mångårig drivande L-medlem från Nacka skriver på sociala medier att han lämnar partiet och sina politiska uppdrag i protest mot beslutet om fortsatt samarbete med SD. Han skriver att det innebär att ”man kan fortsätta arbeta med sin ideologiska huvudmotståndare”.

— Ett stort svek mot vår grundideologiska inställning, skriver han.

Övriga regeringspartier känner dock inte likadant. Ulf Kristersson (M) gjorde ett kontroversiellt framträdande på Sverigedemokraternas landsdagar i helgen, och tackade partiet för ett bra samarbete. M-ledarens gästspel hos SD har fått frän kritik, och många har velat påminna honom om hur han inför valet 2018 tog förintelseöverlevaren Hedi Fried i hand och lovade henne att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Andra kritiska röster i debatten har jämfört honom med Franz von Papen, Tysklands aningslöse rikskansler som släppte in Hitler i regeringen i hopp om att kunna tämja honom.