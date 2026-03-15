Landsomfattande protester mot migrationspolitiken

Tidö-regeringen har visserligen tvingats pausa tonårsutvisningarna men nu gäller det att avsluta dem! Här blev helgens 30 demonstrationer – från Malmö i söder till Luleå i norr – under rubriken ”För en human migrationspolitik” en stark uppvisning av solidaritet och gemenskap. Vi är många som aldrig kommer att acceptera den ovärdiga omläggningen av migrationspolitiken, de rasistiska lagförslag som läggs fram och den SD-märkta agendan att riva upp de permanenta uppehållstillstånden.



Internationalen har här samlat bilder och texter från några av demonstrationerna, som visar den stora beslutsamheten, bredden i protesterna och att kampen för en human migrationspolitik definitivt fortsätter.

Uppsala:

I Uppsala var vi c.a 500 personer som i hällregn hade en stående demonstration och lyssnade på bl.a. Lisa Pelling från Arena Idé, Annika Hirvonen från MP, representanter från C:s, V:s och MP:s ungdomsförbund och kyrkoherde Lovisa Möller på uppdrag av biskop Karin Johannesson. Arrangören var SIU, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. På bilden arrangörsgruppen vid avslutningen (foto SIU) samt några bilder av åhörarna.

Talen handlade om de aktuella tonårsutvisningarna, men också om de omänskliga nya lagar som Tidöregeringen planerar att lägga fram under våren. Flera talare uttryckte att mänskliga rättigheter ska gälla även för den som inte klarar av att ”arbeta och gör rätt för sig” och som inte är ”nyttig för samhället”. I mitt tal tog jag upp kravet på att socialdemokraterna måste börja stå upp för den solidaritet som finns i deras partiprogram, och säga nej till Tidölagets invandrar- och flyktingfientliga politik – och många på torget tyckte detsamma.

Text och foto: Karin Fridell Anter

Göteborg:



Foto: Gus Kaage och Lars Henriksson

Malmö:

Runt tusen samlades i Malmö

Ensam­kommandes Förbund, Asylgruppen i Malmö, Helamalmö, Svenska Kyrkan Malmö, Socialt Center, Amnesty Malmö, Läkare i Världen, Refugees Welcome Sverige, Rädda Barnen i Skåne, Maracana, RFSL Malmö, Malmö Antirasistiska Förening, ABF Malmö, Skånes Stadsmission, Taman Luna, Malmökretsen Röda Korset och RFSU Malmö lyckades med sitt uppsåt. Runt 1 000 personer samlades den 13 mars på Triangeltorget i Malmö för att kräva en human migrationspolitik. Regnet föll envist under hela manifestationen. Men Malmöborna stod kvar. Under nästan total tystnad – avbruten bara av musikinslagen – lyssnade de samlade på talarna. Allvaret låg tungt över torget, och ingen ville missa orden som nådde ut genom högtalarna. Budskapet var tydligt: motståndet mot regeringens migrationspolitik växer. Många reagerar starkt på att Migrationsverket och polisen ska få ökade resurser för att hålla människor i förvar, övervaka, trakassera och fängsla ännu fler människor som redan flytt för förföljelse och lidande. Det stod kristallklart på Triangeltorget.

– Aldrig subventionerad fascism, sade en av talarna.

Alla tal präglades av stundens allvar. När talaren från Helamalmö avslutade sitt anförande bröt ropen ut från torget: De som flyr har inget val – ingen människa är illegal! Sloganen skanderades gång på gång, så många gånger att det till slut var omöjligt att räkna. En sak stod klar efter manifestationen: Malmöbor gör resolut motstånd mot Tidöregeringens inhumana flyktingpolitik. När samlingen avslutades bar många med sig samma känsla: Att humaniteten är vår största styrka. Trots regnet var stämningen på torget mäktig – nästan magisk.

Text och Foto: Alex Fuentes

Stockholm:

Norrmalmstorg i Stockholm fylldes på lördagen av över tusen demonstranter mot regeringens – och även delar av oppositionens – människofientliga flyktingpolitik. Bland talarna var bland andra Greta Thunberg som läste lusen av ”Sveriges fascistiska regering” och knöt samman kampen mot rasism och folkmord med klimatfrågan. Karin Rågsjö V, underströk att ”paus” inte är detsamma som att avsluta. Den brutala flyktingpolitiken planeras att fortsätta och förvärras, ”om vi inte stoppar den”. Flera utvisningshotade talade, bland andra SSU:aren Afnan Ahmed. På andra sidan gatan uttryckte nazistiska NMR sitt folkhat i skydd av polisen, och varslade om vad som står på spel.

Text och Foto: Håkan Blomqvist, och Erik Dahlroth

Skövde:

– Kärleken och mänskligheten är vår enda utväg. Det är därför jag står här idag, säger biskop Ulrika Fritzon vid Skövdes manifestation för en human migrationspolitik.

Ett 80-tal personer från flera olika organisationer, partier och föreningar slöt upp på manifestationen som hade Svenska kyrkan i Skövde som huvudarrangör.

Demonstranterna gick under banderoller med budskap som ”För en human migrationspolitik” och ”Rör inte det det permanenta uppehållstillståndet”, och i samlingen syntes även en hemgjord skylt med texten ”Åt helvete med fascistlagar”.

Biskop Ulrika Fritzon säger i sitt tal att hon hoppas att Tidöregeringens vändning om tonårsutvisningarna inte bara var ett tillfälligt undantag, och att de inte kommer gå tillbaka till ”buisness as usual”:

– För då kommer jag stå här igen, och igen, och igen.

Text och Foto: Erik Edlund

Umeå

Ca 200 samlades på Rådhustorget i Umeå. Sofia Mirjamsdotter första talare, hon tog upp flera av galenskaperna med nuvarande politik tex att det inte skapar trygghet att veta att trots man är född i Sverige så när man fyller arton kommer man att utvisas. Så många plakat! Sänk lönekravet, rör inte PUT! inga gränser, nej till angiverisamhälle, human flyktingpolitik, ingen utvisning till krig, stoppa tonårsutvisningarna. Andra talare, en man, uppfattade hans namn som Torstein, han är andra generationens flykting. Hans mor kom med de vita bussarna. Talet genomsyrades av att främst välja att vara medmänniska. Därefter flera talare och underhållning med sång och gitarr ackompanjemang.

Text: Ingmari Gidén

Foto: Hans Bergstedt och Ingmari Gidén

Sundsvall

Ca 300 hade samlats på Stora Torget i Sundsvall Foto: Eva Hagberg Kling

Västervik:

I fredags hade Västervik en manifestation mot regeringens

migrationspolitik. Det samlade ung 100 personer. Mötet hade organiserats av

en privatperson Eva Brandin som hade fått information från

skiftet om att det skulle vara möten över hela Sverige. Så varför inte

Västervik, tänkte Eva. Mejlade sina kompisar och hörde om flera ville hjälpa

till med mötet.

Några tog på sig att tala, andra höll med PA-anläggning, nån tog med sig sin

gitarr. En banderoll gjordes av ett gammalt lakan.

Huvudtalare var Anna Karin Hammersjö från (s) kvinnorna. Hon tog med

oss på en historisk exposé över migrationspolitiken sen flyktingvågen 2015.

2015 var hon stolt över vad Sverige kunde åstadkomma för att hjälpa

människor på flykt. I dag ser vi deportationer som grundar sig på rasism.

En bra manifestation grundat på människor som tycker att nu får det vara

nog.

Läs också vår tidigare intervju med Karin Fridell Anter, talare i Uppsala: här

– För en human migrationspolitik! – Internationalen



