Frankrike i uppror

Över 5000 gripna, brinnande barrikader och stängda skolportar. På tisdagen exploderade protesterna mot skolan i Frankrike, med stora skillnader mellan elitgymnasierna i innerstäderna och förorterna. 450 000 demonstrerade över hela landet. En ny protestdag planeras till på torsdag.

Franska vänsterpartiet LFIs ledare Jean-Luc Mélenchon har uttryckt förhoppningen att protesterna ska utgöra startpunkten för en våg av ilska mot regeringens nedskärningspolitik.

Utrikes| Kjell Östberg

Det började med att elever vid några gymnasieskolor i Paris förorter protesterade mot sina slitna skolor och försämrad undervisning. Igår demonstrerade närmare en halv miljon över hela Frankrike till stöd för deras krav.

De första protesterna spred sig snabbt och i veckor har tusen och åter tusen elever på bortåt tusen skolor runt om i Frankrike ockuperat sina skolor och gått ut på gatorna i protester mot usla och överfyllda klassrum, ibland med svartmögel och råttor – under värmeböljan trängdes ofta 35 elever i små klassrum i 40 graders hetta. De har krävt fler lärare och vänt sig mot orimliga scheman.

Macrons regering duckade länge och hoppades att protesterna skulle blåsa över. Den har länge varit hårt pressad av missnöjet med den ekonomiska politiken, med sociala nedskärningar och försämrade pensioner. Hade inte socialistpartiet skyndat till dess stöd hade den fallit sedan länge. Nu ville den till varje pris förhindra att det skulle utveckla sig till mer omfattande sociala protester. Hotet från en ny omgång gula västar jagar varje fransk regering, i nästa vecka höjs dessutom bensinpriserna kraftigt.

Istället för att lyssna på eleverna fick den ökänt våldsamma franska polisen fria händer att göra jobbet. Flera hundra elever har skadats under polisens hårda ingripanden. En femtonåring har förlorat handen, en sextonåring förlorat ett öga, polisbilar och motorcyklar har kört rakt in i grupper av demonstrerande elever. Närmare 5 000 minderåriga elever har gripits, 1500 av dem åtalats.

Resultatet blev precis det regeringen inte önskat sig. Ilskan mot regeringens oförmåga att presentera hållbara lösningar på skolkrisen och mot polisens våld fick lärarnas fackliga organisationer att mobilisera och de fick med sig stora fackförbund. Samtidigt anslöt sig på många håll elevernas föräldrar till protesterna. De pekade på de stora skillnader i kvalitet och lärartäthet mellan elitgymnasierna i innerstädernas fina kvarter och förorterna.

På tisdagen exploderade det hela. 450 000 demonstrerade över hela landet. Elever, föräldrar, fackliga aktivister. En ny protestdag planeras till på torsdag.

Det lär behövas. Regeringen har fortfarande inte presenterat några konkreta förslag till reformer.

Mycket talar för en het höst i Frankrike. Franska vänsterpartiet LFIs ledare Jean-Luc Mélenchon har uttryckt förhoppningen att protesterna ska utgöra startpunkten för en våg av ilska mot regeringens nedskärningspolitik.

Olivier Besancenot, tidigare presidentkandidat för NPA- anticapitaliste, håller med. Regeringen använder polisvåld mot 15-16-åringar och anklagar dem för att krossa glasrutor och övervakningskameror istället för att komma med lösningar. Det är ju regeringen som krossar välfärd och en fungerande skola. Enda sättet att få någon ändring tillstånd är att fortsätta den breda mobilisering som just börjat, menar Besancenot.