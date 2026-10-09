Navi Pillay får Nobels fredspris 2026

Årets mottagare av Nobels fredspris heter Navanathem ”Navi” Pillay och är en sydafrikansk jurist som under decennier har ställt krigsförbrytare och människorättsförbrytare till svars. Hon ingick i den expertgrupp som 2025 slog fast att Israel utför ett folkmord i Gaza.
– Pillays arbete är en källa till hopp och inspiration för alla som strävar efter en fredligare värld, säger den norska nobellkommiténs ordförande Jørgen Watne Frydnes.

Utrikes| Erik Edlund

Hon var en av tre experter som på uppdrag av FN:s människorättsråd utredde Israels militära operationer i Gaza. De kunde konstatera att handlingarna uppfyller kriterierna för att klassas som folkmord.

Pillay prisas för sina ”insatser för att främja fred och internationell rätt” under sitt arbete i Sydafrikas högsta domstol, Internationella Rwandatribunalen, Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 2008-2014.

” Navi Pillays engagemang för universella rättsprinciper och hennes starka moraliska kompass är konstanter under en lång karriär.” skriver den norska nobelkommittén i sin motivering.