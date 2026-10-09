Klimataktivisten Frida Marklund: ”Man måste vara störande på riktigt!”

I måndags var det fullsatt på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm, när Rörelse- och partiaktivister pratade om hur rörelserna ska förhålla sig till politiken. Frida Marklund, klimataktivist i Återställ våtmarker, sa halvt på skämt, halvt på allvar att hon representerade Sveriges mest hatade rörelse och försvarade drastiska metoder som att sätta sig på motorvägen, spreja ner fasader och bli bortsläpad av polis.

– Våra jobbiga metoder inte bara funkar, de behövs, säger Frida, veckans gäst i Studio Internationalen

Studio Internationalen| Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, tekniker

I Frankrike pågår stora gatuprotester mot den ojämlika och skamfilade skolan, som nu spridit sig till Belgien. Även i Spanien har det varit upplopp och kravaller, mot bostadssituationen för unga. Men den här typen av fysiska, störande protester saknas ofta i Sverige. Här är demonstrationerna – städade, lugna.

Utom kanske hos en organisation – Återställ våtmarker – där några av de senaste aktionerna var att Mildred 78 och Anki 38 gjorde gemensam sak och hissade ett tydligt budskap på FInlandsfärjan till finska torvjätten Neova ,så att de en gång för alla packar ihop sina pinaler och lämna de svenska torvmossarna ifred. Och den 3:e september genomförde Återställ Våtmarker en aktion mot Neovas huvudkontor i Jyväskylä i Finland. Fasaden sprutades ner med röd färg och från taket hängdes en stor banderoll med budskapet “Neova ut ur Sverige”. Tidigare har även det finska riksdagshuset sprutats ner med färg.

– Det blev ett otroligt genomslag, säger Frida Marklund.Men det ingår i aktionen att man sedan inväntar polisen, att man tar det här på otroligt stort allvar.

– Jag har varit med i andra miljöorganisationer och ibland demonstrerade jag flera gånger per månad, men insåg att det räcker inte. Ibland tänker jag på medeltidens flagellanter, som piskade sig själva och trodde Gud skulle lyssna. Man måste vara störande på riktigt, man måste offra något. Det blir också så att vi får en massa böter och flera av oss har suttit i fängelse.

– Demonstrationer riskerar att förminska allvaret i den här enorma klimatkrisen mänskligheten befinner oss i! Och inte bara mänskligheten!

Lyssna på hela poddavsnittet med Frida Marklund här:

Frida Marklund om att återställa våtmarkerna

Läs mer på Återställ Våtmarkers hemsida:

Återställ Våtmarker – Sveriges olydigaste klimatrörelse | Återställ Våtmarker

Läs också om diskussionen i måndags på Hägerstensåsens medborgarhus – om rörelser och politiken:

Aktivister diskuterade politiken och rörelserna – Internationalen