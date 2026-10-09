Palantir i Härjedalen

År 2020 ägdes 44 procent av marken i Sverige av privatpersoner, enligt SCB. Det kan jämföras med att företag ägde 30 procent (skogs- och jordbruk). Det är många människor som äger mark i Sverige. I hela landet finns det till exempel 633 861 fritidshus med olika storlekar på marken som husen står på.

Kommentar | Anders Fraurud

Men det finns också större ägor och ”kåkar”. Den svenska adeln är en grupp som vi kanske ofta tänker på som något som tillhör historien. De är bara 30 000 personer, några promille av befolkningen, men de äger mark motsvarande Gotlands yta. Björn af Kleen skrev om detta i boken ”Jorden vi ärvde”. Av de 1 600 privatpersoner som är med i topplistorna över Sveriges största markägare så är 154 av dessa adliga personer. Det innebär att dessa adliga personer i genomsnitt ägde 1927 hektar mark per person.

Alex Karp

Men de bräcks ändå av AI-miljardären Alex Karp som nyligen köpte ett område på 15 000 hektar i Härjedalen. Det motsvarar ungefär 80 procent av den totala ytan för Stockholms kommun.

Karp köpte marken för 235 miljoner kronor från Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA). Formellt sett köptes marken av det nystartade företaget Cladonia Skog AB. Men dess verkliga huvudman är Alex Karp, vd för Palantir.

Palantir

Palantir Technologies är ett USA-baserat mjukvaruföretag som är specialiserat på ”big data”-analys och artificiell intelligens (AI).

Den brittiska tidningen Guardian skriver om Palantir att det är inblandat i ”Trump-administrationens auktoritära agenda”:

– Det potentiella slutstadiet för Palantirs teknik är ett allsmäktigt statligt system som sammanför medborgares skatteuppgifter, biometriska data och annan personlig information – det ultimata verktyget för statlig övervakning. Det är inte förvånande att Palantir har liknats vid George Orwells ”Storebror” eller Skynet från Terminator-filmerna. …dess AI-drivna teknik för dataanalys underblåser de utvisningar som genomförs av Immigration and Customs Enforcement (ICE), Pentagon-programmet för obemannade drönare, polisens (påstått rasistiska) profilering av potentiella brottslingar och mycket annat därtill. Dess mjukvara används av den israeliska militären i dess angrepp mot Gaza.

Flera europeiska länder, som Tyskland, Frankrike och Spanien har också omprövat användningen av Palantirs programvara inom offentlig sektor.

Ägandet

Men nu äger alltså mannen bakom detta osympatiska företag 15 000 hektar söder om Storsjö kapell i Härjedalen. Vad han ska använda det till är ännu oklart. En del oroar sig för etablerandet av ett stort datacenter eller för förlorade jakträttigheter. Andra har sagt att Park som är mycket intresserad av skidåkning bara vill ha tillgång till ännu en ”skidort”. Enligt Guardian så äger han redan ungefär 20 sådana ”hem” runtom i världen ”varav många uppenbarligen är spartanskt möblerade skidstugor”.

Men oavsett vad Park kommer att använda denna enorma markyta till så ställer det ändå frågan: finns det inte någon rimlig gräns för hur mycket mark en enskild människa kan äga på vår jord?

Eller borde vi inte sätta en sådan gräns?