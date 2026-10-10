Aktion mot privatjet på Bromma flygplats



Aktivister från organisationerna Extinction Rebellion och Scientist Rebellion klättrade under lördagen över stängslet till Grafairs privatjetsterminal på Bromma flygplats i Stockholm och limmade fast sig vid flygplan på landningsbanan för att protestera mot flygets skadliga klimatpåverkan. På bilder syns aktivisterna framför ett flygplan med en skylt med budskapet ”Förbjud privatjet”.

Inrikes| Erik Edlund

– Det är dags att sluta vädja till politiker som inte tar de beslut som måste tas, säger en av aktivisterna i en video som spelades in före aktionen. Hon säger att syftet med aktionen är att rädda liv och att ”skapa en ny och bättre värld”.

Fem personer har gripits för flygplatssabotage och tio personer rapporterats för ohörsamhet mot ordningsmakten, skriver polisen i ett pressmeddelande på sin webbplats.

Martin Smedjeback, medlem i Extinction Rebellion som tidigare deltagit i liknande aktioner vid Bromma flygplats, medverkade i Studio Internationalen #55 och berättade om sitt engagemang för klimatet.

— Att använda privatjet är att göra det enskilt största utsläpp en människa kan göra, så det borde vi förbjuda, säger han i intervjun.