Martin Smedjeback, heltidsaktivist: Att få engagera sig för något viktigt ger kraft och är ett hopp mot hopplösheten

I veckans upplaga av Studio Internationalen intervjuar vi klimataktivisten Martin Smedjeback. Martin tillhör den grupp från Extinction Rebellion som protesterade mot vapenindustrin på Saabs årsstämma nyligen och han blev åtalad förra veckan vid Attunda tingsrätt för att ha protesterat mot privatjettrafiken på Bromma flygplats.

—Att använda privatjet är att göra det enskilt största utsläpp en människa kan göra, så det borde vi förbjuda, säger Martin bla i samtalet.

Martin lever sedan mer än 10 år tillbaka helt på gåvor.

—Jag har stor frihet och känner mig lyckligt lottad som får ägna mig helt åt det jag brinner för, säger Martin.

Foton av Martin Smedjeback: Otto Vähätalo

