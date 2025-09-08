Frankrikes regering har fallit. Igen.

Premiärministern François Bayrou avgår efter att ha förlorat en förtroendeomröstning i parlamentet. Han fälldes av en överväldigande majoritet, med siffrorna 364-194.

Bayrou faller pga. ett brett missnöje mot regeringens besparingar på 44 miljarder euro av de offentliga utgifterna. Regeringen ville bla. avskaffa två helgdagar.

Utrikes|Erik Edlund

En reporter på tidningen l’Anticapitaliste säger till Internationalen att misstroendeförklaringen äger rum två dagar före en planerad landsomfattande strejk mot besparingarna.

– Det skulle bli som en återupprepning av rörelsen ”Gula västarna” från 2018. Och en annan strejk är planerad 18 september.

Bayrou utsågs till premiärminister efter att hans företrädare, Michel Barnier, fälldes av en liknande omröstning i december förra året. President Macron står nu inför uppgiften att hitta en ny premiärminister. Det blir den fjärde premiärministern sedan 2022 – ett tecken på hur djup den politiska krisen i Frankrike är.

– Våra socialdemokrater, Socialistpartiet, och De Gröna, ser redan sig själva som vid makten. Men Macron kommer absolut inte ringa dem, säger l’Anticapitalistes reporter.