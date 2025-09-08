Under helgens massdemonstration i Malmö mot folkmordet i Gaza höll Valley Ghanem, muslimsk och palestinsk aktivist, ett kraftfullt och ”konstnärligt” tal. Med vrede, sorg och beslutsamhet lyfte hon folkets lidande och krävde ett slut på ockupationen och förtrycket.
Fokus|Valley Ghanem
Till våra makthavare
Hur är det fatt med er?
Ni ser vad som sker och försvarar det alltmer
Ni låtsas inte längre blunda eller bedra
Ni är öppna med att det som sker är att föredra
Lyssna till den olidliga högfärden
folkmordet är ”en tjänst åt hela världen”
massakrer och svält är tråkigt “beteende”
Men det är en del av självförsvarets hänseende
Det går bra att folkmörda – men släpp in lite mat
Åtminstone så det räcker att fylla gisslans fat
Tvåstatslösning är till för båda parter
En judisk stat och en amerikansk dröm-charter
Vilka är de båda parter ni talar om?
Ockupanten och den ockuperade där bakom?
Bakom galler och murar som vill slå sig fri?
Så länge vi dör i tystnad lägger ni er inte i
Ni terrorstämplar motstånd och självförsvar
folkrätten är oklar, tänjbar, säljbar, brännbar
Nä, nu blev det för mycket politik
Anti-kolonial retorik kan skapa polemik
Kan någon stänga av barnens skrik?
Bomber och gråt ger så dålig akustik
Barbarerna iscensätter all dramatik
Har de ens hittat några civila lik?
Det hade rapporterats av svensk journalistik
Hur är det fatt med er?
Ni ser vad som sker och försvarar det alltmer
Mina ord är inte bara till för vårt högerblock – vänster block delar samma ruttna måttstock
Regeringen bör inte bara avgå
Det är vi folket som måste uppstå