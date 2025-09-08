Under helgens massdemonstration i Malmö mot folkmordet i Gaza höll Valley Ghanem, muslimsk och palestinsk aktivist, ett kraftfullt och ”konstnärligt” tal. Med vrede, sorg och beslutsamhet lyfte hon folkets lidande och krävde ett slut på ockupationen och förtrycket.

Fokus|Valley Ghanem

Till våra makthavare

Hur är det fatt med er?

Ni ser vad som sker och försvarar det alltmer

Ni låtsas inte längre blunda eller bedra

Ni är öppna med att det som sker är att föredra

Lyssna till den olidliga högfärden

folkmordet är ”en tjänst åt hela världen”

massakrer och svält är tråkigt “beteende”

Men det är en del av självförsvarets hänseende

Det går bra att folkmörda – men släpp in lite mat

Åtminstone så det räcker att fylla gisslans fat

Tvåstatslösning är till för båda parter

En judisk stat och en amerikansk dröm-charter

Vilka är de båda parter ni talar om?

Ockupanten och den ockuperade där bakom?

Bakom galler och murar som vill slå sig fri?

Så länge vi dör i tystnad lägger ni er inte i



Ni terrorstämplar motstånd och självförsvar

folkrätten är oklar, tänjbar, säljbar, brännbar

Nä, nu blev det för mycket politik

Anti-kolonial retorik kan skapa polemik

Kan någon stänga av barnens skrik?

Bomber och gråt ger så dålig akustik

Barbarerna iscensätter all dramatik

Har de ens hittat några civila lik?

Det hade rapporterats av svensk journalistik

Hur är det fatt med er?

Ni ser vad som sker och försvarar det alltmer

Mina ord är inte bara till för vårt högerblock – vänster block delar samma ruttna måttstock

Regeringen bör inte bara avgå

Det är vi folket som måste uppstå