Franz Kafka – regeringens rådgivare?

Om regeringen har läst Franz Kafkas böcker håller jag för tveksamt. Ändå är det svårt att inte associera deras politik till två av hans mest kända verk, Processen och Slottet.

Krönika|Gay Glans

Hos Kafka har sanningen inget med forskning och evidens att göra. Den prövas inte utifrån mänskliga behov. Sanningen fastställs av makten. I Processen skrev han att: ”Det är inte nödvändigt att allt är sant, man behöver bara tro att det är nödvändigt.”

Kafkas ord skulle kunna associeras till Ulf Kristerssons regeringspolitik: är du arbetslös antas du komma i arbete snabbare om din levnadsstandard sänks till existensminimum, trots att det saknas arbete.

En annan variant på samma tema är deras klimatpolitik, deras tro på att kärnkraften, som utsätter mänskligheten för ett, som Greta Thunberg uttrycker det, existentiellt hot. En politik som de flesta klimatforskare dömer ut, eftersom den kräver enorma resurser och tar lång tid innan den ger effekt, samtidigt som satsningar på sol, vind och vatten, som ger snabba resultat här och nu, trängs undan. Det är beskedet från forskningen.

Men regeringen lyssnar inte eftersom det inte är ”nödvändigt att det är sant”. Om vi väljare tror att det är nödvändigt blir det sant.

Och vi får inte glömma – den tillfälliga lagen om sänkt straffmyndighetsålder till 13 år vid grova brott. Detta trots att forskningen säger något helt annat, barn som sätts i fängelse riskerar livslånga skador – både för sig själva och för samhället.

Parallellen till Kafkas Josef K. är inte gripen ur luften. I Processen inleds boken med orden: ”Någon måste ha förtalat Josef K, ty utan att han gjort något ont blev han häktad en morgon.” Han dras in i ett system där skuld existerar oberoende av hans handlingar.

Logiken känns igen. Tonåringar som gjort allt rätt – studerat, arbetat och levt efter regeringens krav på god vandel – kan ändå hotas av utvisning. Inte för vad de har gjort, utan för att systemet kräver det. Straffet är inte döden, som för Josef K., genom en slaktarkniv genom hjärtat, men likväl kan det vara livsfarligt för de utvisade.

Den avgörande skillnaden mellan Kafkas värld och vår tid är dock betydelsefull: vi kan göra motstånd och förändra den.

I Kafkas värld var det omöjligt.

Franz Kafka (1883–1924)

Tyskspråkig författare från Prag.

En av världslitteraturens mest inflytelserika, känd för sina mörka och absurda skildringar av makt, skuld och byråkrati.

Berömda verk: Förvandlingen, Processen, Slottet och Amerika. ”Kafkaesk” obegripliga och förtryckande system.