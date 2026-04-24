300 miljarder kronor till militär upprustning

I det här riksdagsvalet är jag i själva verket en blankröst. Nu kommer jag ändå att rösta på antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, enbart för att avvärja Tidöregeringen i allmänhet och Jimmie Åkesson i synnerhet från att fortsätta styra över Sverige. Nuvarande mandatperiod har varit förödande: Tidöpartierna har ökat klassklyftorna och sedan skyllt konsekvenserna på invandrare, liksom öppet och ogenerat ägnat sig åt ständiga attacker mot rättsstatliga och förvaltningsmässiga principer.

Opinion|Filip Hallbäck

Med det sagt finns ändå egentligen inte ett enda riksdagsparti jag vill rösta på. Inte ett enda. Orsaken är enkel att förklara: fredsfrågan är den viktigaste för mig och som anhängare till antimilitarismen saknar jag representation i maktens korridorer. Alla riksdagspartier från vänster till höger driver en gemensam linje, nämligen kraftigt ökade anslag till det militära försvaret. Problembeskrivningen är samstämmig: ”Vi har ett förändrat säkerhetsläge och Ryssland kan anfalla Sverige när som helst”.

Om denna premiss råder total brist på kritiska diskussioner och avvikande uppfattningar i riksdagen. Man upprepar hela tiden att det är av yttersta vikt att det råder enighet och att man inte bör syssla med polarisering, trots att politik handlar om att synliggöra konflikter och motsättningar. Inget parti ifrågasätter normaliseringen av militarismen som blivit en statsreligion i Sverige, till följd av Natomedlemskapet. Kanske handlar undfallenheten om just rädsla för angrepp från vapenlobbyns högljudda och aggressiva representanter. Men det är ett villkor man måste lära sig att leva med. Kom ihåg att varje gång man utmanar rådande samhällsstruktur skyr krigshetsarna inga medel för att undanröja motstånd. De kommer med lögner, härskartekniker, misstänkliggörande och medvetna feltolkningar så fort de känner att deras makt och inflytande hotas.

Valkompass

TT Nyhetsbyrån har tillsammans med statsvetaren Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson framtagit en valkompass där man kan undersöka vilket riksdagsparti som ligger närmast ens åsikter. Man understryker: ”Den talar inte om hur du ska rösta, men pekar ut åt vilket håll ditt intresse kan riktas”. För att få ett resultat måste man välja minst tre av tio ämnen, och i varje ämne finns fem frågor. Man kan välja arbetsmarknad, ekonomi, utbildning, jämlikhet/jämställdhet, bostäder/landsbygd, rättsfrågor, utrikespolitik/försvar. miljö/energi, invandring samt socialpolitik.

Dessa valkompasser är djupt besvärliga, eftersom de är så avideologiserade. I likhet med alla dessa opinionsundersökningar är det som att politiken ständigt formas och styrs utifrån en marknadsorienterad logik. Det är som att väljarkåren har blivit kunder som ska välja partier som konsumenter väljer klädbutiker. Jag testade valkompassen ändå och bland ämnen jag valde fanns utrikespolitik/försvar, däribland detta korta och enkla påstående: ”Sverige ska satsa mer på försvaret”. Man får välja huruvida man är ”helt för”, ”delvis för”, ”delvis mot” och ”helt mot”. Jag valde det sistnämnda och kan konstatera att inget riksdagsparti var på min planhalva. Vänsterpartiet var det enda som var ”delvis för”, medan övriga riksdagspartier var ”helt för”.

300 miljarder kronor till militär upprustning

Till en början blev jag irriterad och frustrerad, men inte på partiernas ställningstagande i första hand (de var ganska förutsägbara) – utan på själva påståendets ordalydelse. Det är ett typexempel på det klassiska ordspråket: ”Som man frågar får man svar”. Visserligen anger man att bakgrunden handlar om att Sverige gör den största upprustningen av totalförsvaret sedan 1950-talet, men man utelämnar det faktum att satsningarna handlar om astronomiska belopp. Rätteligen borde påståendet därför snarare formuleras som ”Sverige ska lånefinansiera 300 miljarder kronor till militär upprustning” eller ”Sverige ska avsätta fem procent av BNP till försvaret, i enlighet med Natos önskemål”.

Mothugget hade säkert påmint om vice statsminister Ebba Buschs hätska, Trump-inspirerade anklagelser om ”politiskt färgade frågor”. Men påståendet hade varit korrekt i relation till aktuella sakförhållanden.