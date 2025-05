”Fredsplan” med guldplan

Donald Trump ska få ett flygplan värt 400 miljoner dollar, motsvarande ungefär 3,9 miljarder kronor, som en gåva från kungahuset i Qatar. Den generösa gåvan, som väntas överlämnas under Trumps besök i Mellanöstern nu i veckan, är den dyraste som någonsin getts till en amerikansk regering av en utländsk makt. Den väcker många etiska, juridiska, säkerhetsmässiga och politiska frågor. Ska en president verkligen få ta emot så dyra gåvor från främmande makt?

Utrikes|Erik Edlund

Trump säger själv att han aldrig skulle kunna tacka nej till en så generös gåva.

— Jag hade kunnat vara dum och säga ”nej, vi vill inte ha ett gratis, väldigt dyrt flygplan.”

Den qatariska gåvan har naturligtvis väckt en hel del uppmärksamhet.

— Det här är saknar motstycke, säger Jessica Levinson, juridikprofessor vid Loyola Law School i Los Angeles och expert på konstitutionell rätt. Hon säger att de här gränserna aldrig tidigare testats på det här viset.

Den amerikanska konstitutionen förbjuder alla i regeringen att ta emot gåvor från ”någon kung, prins eller utländsk stat”. Men Vita husets juridiska experter menar att gåvan är laglig då den inte ges i utbyte mot någon tjänst.

Senatorn Bernie Sanders uttrycker sin upprördhet i ett inlägg på plattformen X:

”Jag vet inte vem som behöver höra det här, men NEJ, Donald Trump kan inte ta emot ett flygande palats värt 400 miljoner dollar från Qatars kungafamilj. Detta är inte bara groteskt korrupt, det är också uppenbart grundlagsvidrigt.” skriver han och tillägger att Kongressen absolut inte får låta ”denna skamlösa kleptokrati” fortsätta.

Lite mer överraskande är att vissa av Trumps egna anhängare har invändningar.

Laura Loomer, en konspirationsteoretiker och sociala medier-personlighet som ofta syns i presidentens närhet, skriver att hon ”skulle ta en kula för Trump” men att det här gör henne ”besviken”. Hon säger att hon är orolig för att det kommer få folk att tänka att den qatariska gåvan påverkar Trumps utrikespolitiska beslut.

Den republikanske Kentucky-senatorn Rand Paul säger att gåvan till Trump varken ”smakar gott eller luktar gott”.

Doug Heye, en republikansk strateg, säger att Republikanerna själva hade riktat hård kritik mot en demokratisk president som accepterat en så dyr gåva från Qatar.

— De etiska problemen med det här är så uppenbara att även de mest passionerade Trump-försvararna reagerar, säger han.

Tanken är att planet ska ersätta det officiella amerikanske presidentflygplanet Airforce One. Trump har nämligen klagat på att presidentplanet inte är tillräckligt ”trevligt”. Att det ”inte ens spelar i samma liga” som planen som vissa arabiska ledare flyger omkring i.

Men hur lyxigt det än må vara så är det qatariska flygplanet i sitt originalskick inte lämpligt att bli det nya Airforce One. Det nuvarande presidentflygplanet, ett Boeing 747-200B är byggt från grunden och specialanpassat in i minsta detalj med presidentens säkerhet som första prioritet. Det är konstruerat för att tåla en kärnvapenexplosion, och är utrustat med alltifrån motmedel mot jaktrobotar och luftvärn, till kommunikationsutrustning av absolut världsklass, och en fullt utrustad klinik. Det kan också tankas i luften under flygning, enligt Vita husets hemsida. Detta är utrustning och egenskaper som det qatariska planet saknar, och att rusta upp planet till samma standard kommer sannolikt bli mycket dyrt. En källa nära Vita huset säger till nyhetsbyrån AP att det rentav vore ”omöjligt” att inom en rimlig tidsplan ge planet alla de egenskaper som krävs.

Flygplanet väntas doneras till stiftelsen för Trumps presidentbibliotek när han lämnar ämbetet.