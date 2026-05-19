Sedan 2024 sitter den välkände socialisten Boris Kagarlitskij fängslad i Ryssland på grund av sin opposition mot anfallskriget mot Ukraina. Den internationella kampanjen för att få honom frigiven att ber nu om stöd för hjälp med att sprida sitt budskap. Internationalen publicerar uppropet här och uppmanar våra läsare att bidra till kampanjen för att frige Boris Kagarlitskij och alla andra politiska fångar i Ryssland.

Utrikes | Upprop för Boris Kagarlitskij

Det har nu gått mer än två år sedan Boris Kagarlitskij började avtjäna det femåriga fängelsestraff som en rysk militärdomstol dömde honom till, i syfte att tysta och straffa honom för hans motstånd mot Putins krig mot Ukraina. Med en mängd långvariga vänner och kollegor över hela världen är Boris ett av de mest kända offren för det ständigt ökande politiska förtrycket i Ryssland. Han har burit den grova orättvisan fängelsestraffet med sitt karakteristiska mod, beslutsamhet och trots. Men det går inte att förneka att Putins Gulag tar ut sin rätt även på de mest tappra själar.

Solidaritetskampanjen för Boris Kagarlitskij har arbetat oavbrutet de senaste två åren för att uppmärksamma Boris situation och i förlängningen även situationen för andra fångar som orättvist dömts för att ha protesterat mot det pågående kriget. Ett krig som enligt uppskattningar redan kostat över en halv miljon liv och orsakat betydligt fler skadade. Vi har genom olika aktiviteter försökt sätta press på de ryska myndigheterna att frige Boris Kagarlitskij.

De många människor som är engagerade i kampanjen ställer gärna upp på frivillig basis. Vi är dock beroende av generositeten från dem som stödjer kampanjen stödjare för att täcka de löpande kostnader vi har. Vi bad nyligen om hjälp för att täcka kostnaderna för att Kseniia Kagarlitskija, Boris dotter och outtröttlig förespråkare för ryska politiska fångar, skulle kunna delta i den internationella antifascistiska konferensen i Porto Alegre i slutet av mars.

Resan blev en stor framgång. Den gjorde det möjligt för Kseniia och Mikhail Lobanov, rysk matematiker, politisk aktivist och tidigare docent vid Moskvas statliga universitet, att presentera den bistra verklighet som ryska politiska dissidenter står inför för de tusentals konferensdeltagarna från Brasilien och hela världen.

Boris Kagarlitskijs internationella solidaritetskommitté har många planer för de kommande månaderna och särskilt hösten, däribland en virtuell konferens om de globala uttrycken för politiskt förtryck.

Vi vänder oss till er med en vädjan om lite ekonomiskt stöd för att kunna genomföra våra projekt och stödja kommitténs dagliga arbete. Vi skulle vara djupt tacksamma för all hjälp ni kan ge.

Internationalen och Socialistisk Politik har beslutat att stödja denna insamling. För att förenkla det för alla som på detta sätt vill stödja den ryska oppositionen mot Putinregimen kommer vi att samla ihop bidragen från Sverige och skicka dem till den internationella kampanjen.

Sätt in ditt bidrag på och skriv Boris K som meddelande. Vilket konto blir bäst?