Nato? – Inte i vårt namn!

”Högljudda protester mot Natomötet”, skrev Helsingborgs Dagblad den 16 maj, då drygt 1 000 personer samlades för att demonstrera mot Nato. Förhållandevis många poliser från hela Skåne var på plats, antagligen som en övning inför mötet då Natos utrikesministrar träffas i Helsingborg den 21–22 maj.

Kommentar|Lena Persson

Demonstranterna samlades i Furutorpsparken för musikinslag och appelltal för att sedan gå genom centrala Helsingborg till Stortorget och Terrasstrapporna, som därefter användes som scen. Eftersom Ship to Gazas båt Handala befann sig i Helsingborg under demonstrationen höll Ship to Gazas ordförande, Jeanette Escanilla, ett mycket uppskattat tal. Uttryck för solidaritet med Palestina var ett påtagligt inslag. Först i demonstrationståget gick nätverkets frontbanderoll ”Stoppa Nato!”, följd av freds- och miljörörelser samt lokala anti-Nato-kommittéer.

Det var en brokig samling organisationer på plats, med många olika färgglada banderoller där den gemensamma nämnaren var motståndet mot Nato. Bland de deltagande organisationerna fanns bland annat Kommunistiska Partiet, Sveriges Kommunistiska Parti, Feministerna, Vänsterpartiet Malmö, Framtidens Vänster, Ung Vänster, Allt åt Alla och Socialistisk Politik Skåne, med flera. Demonstranterna skanderade bland annat: ”Jalla jalla, Nato ska falla!”, ”Jalla jalla, fred åt alla!”, ”Kämpa Skåne – gator och torg, allt är vårt!”, ”Skåne säger nej till folkmord!”, ”Inte en soldat, inte ett gevär – inte en krona till Natos militär!”, ”Nato ut ur Sverige, Sverige ut ur Nato!” och ”Internationell solidaritet – arbetarklassens kampenhet!”

Nato bildades 1949. Officiellt sades det vara en ”försvarsallians” vars syfte var att bemöta ”kommunismen” under kalla kriget. USA:s militära styrka kopplades in och sedan dess har Nato utvidgats till att idag omfatta 32 medlemsländer.

1994 genomförde Nato ett bombuppdrag över Bosnien-Hercegovina i strid med FN-stadgan. Ur ett folkrättsligt perspektiv gick Nato sedan fullständigt bananas i bland annat Afghanistan, Libyen och Irak. Om vi kallar saker och ting vid deras rätta namn är Nato en krigsallians vars syfte alltid har varit att upprätthålla det rådande imperialistiska systemet. I Sverige slussade borgerligheten och Socialdemokraterna in landet i Nato 2024, med allt vad det innebär – kärnvapen kan också placeras på svensk mark.

Den blåbruna regeringen skrev därefter under DCA-avtalet, som ger USA rätt till hela 17 militärbaser i Sverige. Spelar det någon roll om Sveriges nästa försvarsminister heter Peter Hultqvist eller Pål Jonson? Egentligen inte – både de blåbruna partierna och Socialdemokraterna står bakom Nato. Nato utgör ett verktyg för västmakternas, särskilt USA:s, militära dominans och är en del av ett globalt imperialistiskt system – ett hot mot fred – där Donald Trump är det yttersta symptomet.

Demonstrationen i Helsingborg den 16 maj var en antiimperialistisk och antimilitaristisk manifestation för fred, solidaritet och folkrätt och krävde Sverige utträde ur Nato. Natos utrikesministrar anländer till Helsingborg för att hylla Nato och förstärka EU:s fortsatta militarisering. Nato? – Inte i vårt namn!