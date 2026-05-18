Israel har bordat Global Sumud Flotilla – igen

Den israeliska militären har ännu en gång bordat båtar ur solidaritetskonvojen Global Sumud Flotilla och frihetsberövat deltagarna. Enligt organisatörerna bordades minst tio av flotillans båtar utanför Cypern under måndagen. Det är första gången ett angrepp mot Global Sumud Flotilla skett dagtid.

Utrikes|Erik Edlund

”Den israeliska ockupationsmakten har återigen olagligt och våldsamt stoppat vår internationella flotta av humanitära fartyg och fört bort våra volontärer,” skriver gruppen.

Global Sumud Flotilla uttrycker sin upprördhet över att ”brott mot internationell sjörätt och kidnappningen av fredliga civila på internationellt vatten normaliseras”, och kräver att aktivisterna omedelbart friges samt att blockaden av Gaza hävs.

FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena Francesca Albanese uppmanade under lördagen stater runt Medelhavet att ge solidaritetskonvojen sitt stöd: ”Skydda civila fartyg som försöker bryta Israels belägring av Gaza”, skrev hon på plattformen X. Hon postade inlägget kort tid efter att Global Sumud Flotilla rapporterat på sina sociala medier att de omringats av ”okända båtar”.

GSF-deltagaren Macéo säger i en video på sociala medier att agerandet visar hur långt ”Israel är berett att gå för att upprätthålla sin olagliga blockad av Gaza”. Han säger att blockaden lett till en svältkatastrof och att Israel ”använder svälten som ett verktyg i folkmordet”.

Han avslutar videon med att uppmana alla att gå ut på gatorna, protestera mot Israels agerande och visa sitt stöd för Global Sumud Flotilla.

