Maceo deltar i ny solidaritetskonvoj mot Gaza

Maceo från Frankrike deltar i en internationell solidaritetskonvoj som seglar mot Gaza med förnödenheter till det hårt prövade folket på den belägrade landremsan. Han är medlem i det franska vänsterpartiet NPA-l’Anticapitaliste (systerorganisation till svenska Socialistisk Politik) och har varit djupt engagerad i palestinafrågan i många år.

Erik Edlund

Han säger till tidningen l’Anticapitaliste att de israeliska attackerna mot Gaza och Västbanken fortsätter än idag trots att det råder en formell vapenvila.

— Jag kände att det fanns ett behov av att göra något för att synliggöra det som händer. Flotillafartygen är effektiva för det, säger Maceo till l’Anticapitaliste.

Han har själv seglingsvana och anslöt till konvojen som besättningsman på båten Al Karama. Al Karama avgick från Marseille för en vecka sedan och ligger nu i hamn i Neapel där de ska träffa italienska kamrater.

Planen är att Al Karama och de andra båtarna i solidaritetskonvojen ska sätta segel mot Gaza under lördagen. Målet är att minst hundra båtar ska delta.

— Denna flottilj har två huvudmål. För det första att försöka bryta blockaden mot Gaza och att leverera humanitärt bistånd.

Ombord på konvojens båtar finns en rad olika roller: sjukvårdspersonal, lärare och individer som är med andra relevanta kunskapet.

— Denna mångfald gör att vi kan ge konkret bistånd, vare sig det är medicinskt, psykologiskt eller pedagogiskt.

I en video på sociala medier säger Maceo att det är viktigt att följa solidaritetskonvojen, men att det är ännu viktigare att följa händelseutvecklingen i Palestina.

— Trots att det råder en vapenvila på pappret fortsätter Israel sin massaker i Gaza och på Västbanken, säger han.

Han passar också på att tillägga att det behövs mobilisering mot den franska statens försök att jämställa kamp för Palestina med antisemitism genom en lag som ska röstas igenom i parlamentet om några dagar.

— Vi behöver bred mobilisering. Både för Palestina, och för att solidariteten ska leva vidare så länge det behövs.

Han fortsätter med att säga att diskussionen om hur man mobiliserar för Gaza måste fortsätta, och tillägger att solisdaritetsrörelsens ansträngningar gör stor skillnad.

— Free Palestine! avslutar Maceo sitt meddelande från Al Karama i Neapels hamn.