Klimatmarschen samlade tusentals -lyssna på forskarna!

Lyssna på forskarna! Vi har bara en planet – internationell solidaritet och Klimaträttvisa Nu ! hördes när tusentals demonstrerade för klimatet i Stockholm torsdag 16 april. En stor och bred samling stödde demonstrationen.

Mellan 3 000 och 4 000 personer deltog i en stor klimatmarsch som 85 organisationer stod bakom och slagorden betonade vikten av att lyssna på forskningen, behovet av internationell solidaritet och krav på klimaträttvisa.

Bland deltagarna fanns bland andra Jens Holm och Deniz Butros, som lyfte fram att klimatfrågan är särskilt viktig under ett valår. De betonade också kopplingen mellan klimatpolitiken och den växande ekonomiska ojämlikheten i samhället.

Demonstrationens huvudparoller – ”Lyssna på forskarna!” och ”Vi har bara en planet” – återkom i talen på Sergels torg, av bla Ida Edling från Aurora, ungdomarna som har stämt staten, och Curre Hansson från pensionärernas riksförbund, PRO. Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan, var kvällens konferencier.

I demonstrationen träffade vi bla Jens Holm, Policychef på solenergiorganisationen ESMC

ordförande för Stockholms hamnar

kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet Stockholms stad och fd klimatpolitisk talesperson (V) och Deniz Butros, bostadsborgarråd i Stockholm( V), som efterträdde Clara Lindblom i höstas.