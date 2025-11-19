Fyra nazister dömda till fängelse för rasistiskt våld

Fyra nazister i tjugoårsåldern har dömts till fängelse efter att natten mot den 27:e augusti ha överfallit och grovt misshandlat tre personer.

De fyra är medlemmar i nazistgruppen Aktivklubb Sverige och utgick från offrens hudfärg när de gick till angrepp. På övervakningsbilder syns hur åtminstone två av dem gjorde hitlerhälsningar när de sprang in på en tunnelbanestation efter ett av brotten.

Inrikes|Kaj Hedvall

Nazisterna döms till fängelse i mellan tre år och tre år och sex månader. De döms också för grov stöld och skadegörelse och ska betala drygt 170 000 i skadestånd.

Enligt domstolen har samtliga brott som de döms för, utom skadegörelsen, hatbrottsmotiv. Att ett brott bedöms vara ett hatbrott gör att domstolen ser extra allvarligt på det.

Aktivklubb Sverige, AKS, är en del av ett internationellt nätverk av liknande våldsamma nazistiska grupper. AKS uppskattas ha grupper på ett tiotal platser i landet. Gruppen i Stockholm är den största, och brukar ibland kallas White boys. AKS har varit inblandad i flera våldsbrott, och blev uppmärksammad när Expo avslöjade att migrationsminister Johan Forssells son var medlem i organisationen.