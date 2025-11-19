Kjell Östberg om V:s valplattform: ”Ett ansökningsbrev för poster i en framtida regering”



Visst är ett bra valresultat viktigt men inflytandet för

Vänsterpartiets politik avgörs inte av om V får 6 eller 9 procent. Det avgörs av hur framgångsrikt Vänsterpartiet kan samspela med rörelser utanför riksdagen, och det perspektivet saknas nästan helt i valplattformen, skriver Kjell Östberg i en analys.

Att V ”inte kommer att stödja eller släppa fram en regering som vi inte ingår i” reducerar också politiken till spel och öppnar för Jimmie Åkesson som justitieminister.

Kommentar|Kjell Östberg

Vänsterpartiets styrelse har presenterat sitt förslag till plattform inför

riksdagsvalet nästa höst, En ny inriktning för Sverige.

Det finns all anledning att bejaka plattformens utgångspunkter: Sverige behöver en

ny regering och en annan politik. Och Vänsterpartiet bör sträva efter att ingå i ett

framtida rödgrönt styre för att driva på för en så radikal politik som möjligt.

Valplattformen redogör också målande för varför det är nödvändigt: de ökade

samhällsklyftorna, de höjda priserna och hyrorna, nedskärningarna i vården,

urholkade socialförsäkringar, infrastruktur som faller samman, bostadsbristen, otrygga arbetsförhållanden, ökad arbetslöshet och urgröpt a-kassa.

Gång på gång återkommer man till att det avgörande är att få igenom en ny politik

och att det inte kan ske utan att Vänsterpartiet är med och utformar den.

Men det paradoxala är att plattformen är så gott som renons på varje konkret försök

att presentera en sådan politik. Bostadsbristen måste byggas bort. Jo, men hurdå?

Löntagarna ska ha goda villkor. Hur får de det? Klyftorna måste minska. Med vilka

redskap då? Här tiger programmet.



Hur kan man förstå det?

Jo, orsaken är att valplattformen inte är något försök att skissa den radikala

alternativa politik som man hävdar är nödvändig för att bryta med den nuvarande

samhällsutvecklingen. Det är ett ansökningsbrev för poster i en framtida regering. Då

gäller det att undvika att binda sig för krav som kan äventyra det helt överordnade

projektet.



Så tokigt tänkt. Självklart ska Västerpartiet utnyttja valrörelsen till gå fram med ett eget tydligt program utan att i förväg anpassa sig till andra partiers ställningstagande.

Vad skulle ett sådant program kunna innehålla? Några förslag

För att minska klyftorna och få pengar till välfärden: Beskatta de rika. Gör som

vänstern i Frankrike, kräv Zucmanskatt.

För att få ytterligare pengar till välfärd och infrastruktur: Avbryt den vansinniga

militära upprustningen.

För att skapa rimliga arbetsförhållanden, i vården och på andra håll: Använd

politiken till att ge personalen makt över sina arbetsvillkor.

I stället för att vagt tala om arbetstidsförkortning: Kräv 6 timmars arbetsdag.

För att få bukt med bostadsbristen: Inrätta en statlig finansieringsfond, låt

allmännyttan åter bli bostadspolitikens centrala axel, socialisera mark som ligger i

träda i spekulationssyfte.

Det handlar inte om att före valet sätta upp några ”röda linjer”. Det handlar om att

klart och tydligt lyfta fram centrala krav som V vill mobilisera kring, i eller utanför

regeringen.

Ett bra valresultat för Vänsterpartiet är en garant för en ändrad inriktning för Sverige

är en central tes i plattformen. Visst är ett bra valresultat viktigt men inflytandet för

Vänsterpartiets politik avgörs inte av om V får 6 eller 9 procent. Det avgörs av hur

framgångsrikt Vänsterpartiet kan samspela med, och finnas i, rörelser utanför de

tjocka murarna på Helgeandsholmen, på arbetsplatser och i fackföreningar, med

klimatorganisationer och asylgrupper, med fredsrörelsen och hyresaktivister, finnas med, fånga upp deras krav och bli deras språkrör i Riksdagen. Detta perspektiv saknas i stort sett (allt som finns är en kort formulering om att ”Vi samarbetar med breda folkrörelser och organisationer som delar våra mål”).



Palestinarörelsen, den rörelse som mer än

någon annan bidragit till att förändra opinionen de senaste åren och som i stor

utsträckning burits upp av vänsterpartister, nämns över huvud taget inte.



Plattformen lyfter, med all rätt, fram partiets roll när förslaget om marknadshyror i

nyproduktion stoppades för några år sedan. Men man glömmer att nämna att det

skedde i symbios med hyresaktivister som mobiliserade på gator och torg.

Det finns ytterligare ett problem med valmanifestet. Det kritiserar tydligt de sociala

konsekvenserna av Tidöregeringens politik, men är oroväckande tyst när det gäller

andra aspekter av den reaktionära högeroffensiven:. Att barn sätts i fängelse.

Försöken att inskränka demonstrationsfriheten. Den exkluderande nynationalismen. Rustningsraseriet och NATO-vurmen.

Manifestet saknar helt förslag riktade mot den repressiva kriminalpolitiken, mot

inskränkningar i asylrätten för att inte tala mot den groteska upprustningen och

militariseringen.

Att ducka inför detta är problematiskt i sig, här borde Vänsterpartiet ständigt befinna

sig i frontlinjen. Men en orsak är dessvärre antagligen också att många reaktionära krav

idag också backas upp av Magdalena Andersson och kommer att bli en del av en

framtida socialdemokratisk regeringspolitik, något som eventuella vänsterpartistiska

statsråd vackert får svälja.

Mest medial uppmärksamhet har följande rader i plattformen väckt:

”Vänsterpartiet är redo för att ta politiskt ansvar i regeringsställning. Om våra röster

behövs för att bilda regering så ska vi också ingå i den. Det betyder att vi inte

kommer att stödja eller släppa fram en regering som vi inte ingår i.”

Det är en obegriplig och ansvarslös inställning. Dels för att det öppnar för Jimmie

Åkesson som justitieminister. Dels för att man reducerar politiken till ett spel där, för

att citera Tomas Ramberg i Dagens Nyheter, Nooshi Dadgostar vill att

partikongressen surrar henne vid masten och klargör att regeringsdeltagande är ett

ultimatum.



Det här en skyldighet gentemot våra väljare heter det i plattformen. Struntprat.

Vänsterpartiets skyldighet är att på alla sätt kämpa för att bryta högerpolitiken och dagens

destruktiva maktstrukturer och försöka mobilisera till stöd för det. Om man kan driva

delar av en sådan politik inom ramen för ett röd-grönt regeringssamarbete, utmärkt!

Att lägga ner sina röster och släppa fram en socialdemokratisk regering, med

miljöpartiet och kanske centern, innebär förhoppningsvis en första försvarslinje mot

en ohämmad högerpolitik, viktigt nog. Men den ger samtidigt Vänsterpartiet fria

händer att driva sin politik, i Riksdagen och mobilisera bland alla som drabbas av högerpolitiken utanför.

Bilden: V:s partiledare Nooshi Dadostar o partisekreterare Maria Forsberg