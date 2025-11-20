Enhetslistan fortsatt Köpenhamns största parti

Det har varit kommunal-och regionval i Danmark och Enhetslistan blev än en gång Köpenhamns största parti.

Socialdemokraterna förlorade borgmästarposten till Socialistisk Folkeparti och tappar mark i 86 av 98 kommuner. Resultaten speglar tydligt den nationella politiska scenen, där socialdemokraterna valde att bilda majoritetsregering med två borgerliga partier 2022, skriver Jonathan Simmel i en kommentar.

Kommentar|Jonathan Simmel, medlem i Enhetslistans verkställande utskott och huvudstyrelse.

Tisdagen den 18 november hölls val till kommunfullmäktige och regionala fullmäktige i Danmark. Internationella medier har redan beskrivit ”kampen om Köpenhamn”, där socialdemokraterna förlorade borgmästarämbetet för första gången på 123 år.



Redan i det senaste valet 2021 blev Enhetslistan huvudstadens största parti med 24,6 % av rösterna. Detta stod i kontrast till det historiskt stora socialdemokratiska partiet, som hade fallit till 17,2 %. Vid den tidpunkten kom socialdemokraterna undan med bara förskräckelsen och kunde fortfarande ta borgmästarämbetet med stöd från vänstern.



I augusti 2024 tillkännagav statsministern en regeringsombildning och utnämnde den tidigare socialdemokratiska borgmästaren i Köpenhamn till ny minister. I stället avgick Pernille Rosenkrantz-Theil (tidigare riksdagsledamot för Enhetslistan) som minister för att bli socialdemokraternas nya toppkandidat i Köpenhamn. Förhoppningen för socialdemokraterna och premiärministern var att en mer känd socialdemokrat skulle kunna återuppliva partiet i Köpenhamn.

Under tiden gick opinionsundersökningarna i motsatt riktning, och en tydlig bild började återigen framträda med Enhetslistan som Köpenhamns största parti. Och med stöd från Alternativet (Miljöpartiet) och Socialistisk folkeparti (reformistiskt socialistiskt parti) var vi nära att tillsammans uppnå absolut majoritet.

Enhetslistan förklarade tydligt att om vi blev det största partiet och det ”röda blocket” kunde bilda majoritet, skulle vi ställa upp med en kandidat till borgmästare i Köpenhamn. Därefter gjorde Socialistisk Folkeparti samma uttalande. I flera opinionsundersökningar var det ett mycket jämnt lopp och ju längre valkampanjen fortskred, desto mer panikartad blev socialdemokraternas retorik. De skickade till exempel ett brev till alla Köpenhamnsbor med en kort presentation av sin egen kandidat och tydliga varningar mot Socialistisk Folkepartis och Enhetslistans politik.



Enhetslistan har också behandlats hårt i de konservativa medierna, ett tydligt tecken på att vissa grupper kände sig hotade av våra framgångar. Danmarks näst största tabloidtidning, BT, publicerade nästan dagligen artiklar mot Enhetslistan. Allt från vår ledande kandidat Line Barfods deltagande i Moskva-festivalen 1985 till tidigare fall av stöd för Palestina, Line Barfods privata bostadssituation och tre dagar före valdagen en artikel om att Enhetslistan ville införa ”marxistisk skolning” i partiet, vilket tolkades som antidemokratiskt med hänvisningar till Sovjetunionen. Ett bra exempel på mediernas och socialdemokraternas hållning när vänstern hotar deras makt.



Tyvärr lyckades det inte riktigt, eftersom vänstern till vänster om socialdemokraterna endast vann 26 mandat, två mandat från majoritet. Enhetslistan förblev dock det största partiet med 13 mandat, följt av Socialistisk folkeparti med 10 mandat.



Eftersom socialdemokraterna har vägrat att nominera någon annan än sig själva har partierna ”runt” dem bildat en koalition över höger- och vänsterflygeln, med SF som ny borgmästare, vilket därmed har knuffat ut socialdemokraterna i kylan efter 123 år som borgmästare i landets huvudstad.



Men de riktigt stora nyheterna finns faktiskt i resten av landet och på nationell nivå. Här är Köpenhamn bara ett exempel på socialdemokraternas nedgång.

Socialdemokraterna tappar mark i 86 av 98 kommuner, med totalt 5,2 %, men de är fortfarande landets största parti med totalt 23,2 %. Budskapet är dock tydligt, och de förlorar borgmästarämbetet i ett antal av Danmarks större städer, inklusive ”klassiska socialdemokratiska städer”. En del av detta beror naturligtvis på lokalpolitiken, men resultaten speglar tydligt den nationella politiska scenen, där socialdemokraterna valde att bilda en majoritetsregering med två borgerliga partier 2022. Alla dessa tre partier upplever en kraftig nedgång. Tyvärr verkar det som om väljarna i stor utsträckning vänder sig till högerpartier. Det har alltså skett en övergripande förskjutning åt höger på den politiska scenen.



Enhetslistan behöll i stort sett status quo, med några nya kommuner och några förlorade kommuner, en total nedgång på 0,2 % till totalt 7,1 % av rösterna.

Bilden: Line Barfod, Enhedslistans kandidat i Köpenhamn





