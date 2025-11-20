Leninpristagaren Andreas Malm: Palestinarörelsen är en gnista i mörkret

Andreas Malm, lektor i humanekologi vid Lunds universitet, har tilldelats årets Leninpris.

— Palestinarörelsen är en gnista i mörkret och har gett hopp under det folkmord som har pågått, säger han i en intervju i samband med prisutdelningen i Varberg.

Fokus|Åsa Mattsson

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2025 tilldelas Andreas Malm med följande motivering:

”Humanekologen, marxisten och aktivisten Andreas Malm har med livet som insats i rasismens, de imperialistiska krigens, det palestinska folkmordets och klimatkatastrofernas tidevarv med sitt brinnande intellektuella mod och kompromisslösa integritet, blivit en helt avgörande svensk röst ute i världen. Under mer än 20 år har han i stigande och lika hög grad i teori som praxis genom internationellt banbrytande forskning om den globala uppvärmningen och de fossila bränslenas roll i denna kapitalismens apokalyptiska undergångssaga och genom eget personligt engagemang i klimat- och solidaritetsrörelser över hela jorden, inspirerat såväl aktivister som världens främsta akademiker, forskare och fria intellektuella och ingen annan svensk kan med samma självklarhet ta emot ett pris i såväl Jan Myrdals som Lenins namn.”

Andreas Malm har bland annat skrivit böckerna ”Om ingenting görs nu kommer det att vara försent”, ”Stormens utveckling” och ”How to blow up a pipeline”.

Priset delades som vanligt ut av Lasse Diding till en författare eller konstnär som ”verkar i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition”. Utdelningen skedde på Varbergs teater den 15 november.

— Att bryta högerdominansen på kort sikt kommer att bli svårt i det här landet, säger Andreas Malm i en filmad intervju av Bengt Löfgren.

Han konstaterar att våra nordiska grannländer Danmark och Norge ”mår bättre politiskt, vänstern är bättre där”, men att Sverige går i takt med tex England, Tyskland och USA.

—Vi är del av en global högertrend. Vänstern har en ständigt segrande fiende att kämpa emot överallt, det gör det bara viktigare att fortsätta kämpa.

Se Bengt Löfgrens film från Leninprisutdelningen på Varbergs teater 15 november. Intervjuer med pristagaren Andreas Malm och prisutdelaren Lasse Diding.

Leninpriset 2025 – YouTube

Andreas Malm har också tidigare intervjuats i vår podd Studio Internationalen. Lyssna här:

internationalen.se/wp-content/uploads/2025/05/Andreas-Malm.mp4