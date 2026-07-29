Gitarren hade en mening   

För några dagar sedan grep chilensk polis den siste tidigare officeren som deltog i mordet på Víctor Jara efter militärkuppen den 11 september 1973. Mer än femtio år har gått sedan den unge teaterregissören och visdiktaren fördes till den arena som då hette Estadio Chile, torterades och mördades tillsammans med tusentals andra försvarare av den störtade demokratin. Men om vi stannar där låter vi, kanske utan att märka det, bödlarna bestämma berättelsen. För Víctor Jaras historia börjar inte med hans död. Den börjar med hans liv.

Kulturen | Alex Fuentes

Yo no canto por cantar

ni por tener buena voz.

Canto porque la guitarra

tiene sentido y razón. Jag sjunger inte bara för att sjunga, inte för att jag har en vacker röst. Jag sjunger därför att gitarren har en mening och ett syfte

Det finns konstnärer som blir berömda och det finns konstnärer som förändrar hur människor ser på världen. Víctor Jara tillhörde den senare kategorin. De fyra raderna ur Manifiesto är mer än en sångtext. De är hans konstnärliga testamente. I dem ryms hela hans syn på konsten. Gitarren var aldrig ett instrument för fåfänga eller berömmelse. Den var ett redskap för människans värdighet. Ett sätt att ge röst åt dem som sällan fick komma till tals. Ett sätt att berätta om arbetets slit, om kärleken, om sorgen, om hoppet – kort sagt om livet självt. Det är kanske också därför den chilenska militärdiktaturen såg honom som ett hot.

För några dagar sedan grep chilensk polis den siste tidigare officeren som deltog i mordet på Víctor Jara efter militärkuppen den 11 september 1973. Mer än femtio år har gått sedan den unge teaterregissören och visdiktaren fördes till den arena som då hette Estadio Chile, torterades och mördades tillsammans med tusentals andra försvarare av den störtade demokratin. Gripandet är betydelsefullt. Det påminner om att rättvisan ibland hinner i kapp, även om det sker sent.

Men om vi stannar där låter vi, kanske utan att märka det, bödlarna bestämma berättelsen. För Víctor Jaras historia börjar inte med hans död. Den börjar med hans liv. Den börjar på den chilenska landsbygden, där modern Amanda sjöng folkvisor medan dagens arbete pågick. De enkla melodierna blev den unge Víctors första möte med ett Chile som sällan syntes i de stora städernas kulturliv. Där fanns lantarbetarna, de fattiga familjerna, de långa arbetsdagarna och den stillsamma värdighet som senare skulle genomsyra hans sånger. Musiken kom alltså inte till honom genom konservatorier eller salonger. Den kom genom livet.

När han senare flyttade till Santiago blev det inte bara musiken som fångade honom. Han drogs lika starkt till teatern. På teaterskolan utvecklades han snabbt till en av sin generations mest lovande regissörer. Där lärde han sig att varje människa bär på en berättelse och att de största dramerna ofta utspelar sig långt från maktens korridorer. Den erfarenheten lämnade honom aldrig. Det är ingen tillfällighet att hans visor känns som små teaterstycken.

Amanda springer genom regnet för att få några minuter tillsammans med Manuel innan fabriksirenen åter kallar honom till arbetet. Luchín leker med sin trasiga boll i ett fattigt kvarter där barndomen måste kämpa för sin rätt att finnas. Gruvarbetaren, bonden, den ensamstående modern och barnet blir inte symboler. De blir människor av kött och blod. Jara skrev inte om folket, han skrev ur folket. Det är en avgörande skillnad.

Under 1960-talet började något ovanligt växa fram i Chile. Det var mer än en ny musikstil. Ja, en kulturell renässans. Rörelsen kom att kallas Nueva Canción Chilena, men namnet säger egentligen för lite. Det handlade inte bara om nya sånger. Det handlade om att återupptäcka ett lands kulturella minne. Folkmusik som länge betraktats som enkel eller omodern återfick sin värdighet. Instrument som charango, quena och bombo lämnade landsbygden och tog plats på konsertscenerna. Gamla melodier mötte nya texter. Folklig tradition mötte samtidens frågor om rättvisa, arbete och demokrati.

Violeta Parra, 1917-1967 räddade folkets visor i Chile. Folklig tradition mötte samtidens frågor om rättvisa, arbete och demokrati.

I rörelsens centrum stod den stora vissamlaren och tonsättaren Violeta Parra. Hon hade rest genom Chile för att rädda visor som riskerade att gå förlorade och visat att ett folks kultur inte föds i salongerna utan bland dem som arbetar, älskar och kämpar. Víctor Jara tog vid där hon slutade. Men han gjorde något mer. Han förvandlade den folkliga musiken till en samtida poesi. Hans visor var aldrig pamfletter, de var berättelser. Han behövde inte skriva ordet ”klasskamp” för att gestalta den. Han behövde bara beskriva de fem minuter Amanda får tillsammans med Manuel innan fabriken åter slukar deras tid. Han behövde bara låta ett barn spela boll på en dammig gårdsplan för att visa vad fattigdom innebär.

Det är stor konst. Inte därför att den använder stora ord, utan därför att den säger det största med de enklaste orden och kanske är det just därför hans sånger fortfarande känns levande. De tillhör inte ett valår, inte en regering, inte ens en revolution; de tillhör människan.

Historien är full av kampsånger som en gång fyllde torg och möteslokaler men som med åren förvandlats till historiska dokument. De berättar om sin epok, men talar inte längre med samma kraft till nya generationer. Víctor Jaras sånger gick en annan väg. De blev aldrig fångar i 1970-talet. De fortsätter att sjungas därför att de aldrig skrevs för ett ögonblick. I en låt sjunger Mikael Wiehe:

Dina sånger ska inte bli glömda Från gitarr till gitarr ska de spridas över stad och land

De skrevs för människan.

Det märks kanske tydligast i Te recuerdo Amanda. På ytan är det en enkel berättelse. Amanda springer genom regnet för att under några få minuter möta Manuel på fabriken. Fem minuter av kärlek innan sirenen ljuder och arbetet åter tar deras tid i anspråk. Sedan kommer beskedet, Manuel återvänder aldrig. Han har gått upp i bergen. Sången är kort och orden är få. Ändå ryms där ett helt samhälle. Kärleken finns där, arbetet finns där och orättvisan finns där.

Och den stilla insikten att de människor som bär världen på sina axlar också är de som betalar det högsta priset när historien förändras. Jara förklarar ingenting, han behöver inte för han litar på berättelsen. Det är kanske därför sången fortfarande griper människor som inte vet något om Chile. De känner igen Amanda, de känner igen Manuel, de känner igen livet. Samma sak gäller Luchín. En pojke leker med en trasig boll i ett fattigt kvarter. Sången kunde ha blivit sentimental, men i stället blir den en hyllning till barnets okuvliga fantasi. Jara ser inte fattigdomen för att väcka medlidande. Han ser människan och där, i den blicken, finns hela hans humanism. Den verkliga radikaliteten hos Víctor Jara ligger kanske inte i hans politiska övertygelse. Den ligger i hans sätt att se, han återger ansikten åt dem samhället lärt sig att inte lägga märke till.

För Jara var gitarren aldrig en flykt från verkligheten, den var ett sätt att förstå den.

Det finns en seglivad föreställning om att revolutionär konst måste vara högröstad. Att den ska ropa, att den ska tala om barrikader, fanor och segrar. Víctor Jara gjorde nästan tvärtom. Han viskade, hans revolution var öm. Den började inte med geväret utan med människans värdighet. Kanske är det därför hans visor fortfarande känns farliga för varje makt som bygger på rädsla. Inte därför att de uppmanar människor att hata utan därför att de påminner dem om deras värde. Alla auktoritära system försöker ytterst få människor att tvivla på sitt eget människovärde. Jaras konst gjorde motsatsen. Den visade att också att den fattige, den okände och den utstötte är värda att besjungas. Det är därför orden ur Manifiesto är så avgörande: ”Jag sjunger inte bara för att sjunga. Jag sjunger därför att gitarren har en mening och ett syfte.” För Jara var gitarren aldrig en flykt från verkligheten, den var ett sätt att förstå den.

När militärkuppen krossade den liberala demokratin i Chile 1973 spreds samtidigt den chilenska musiken över världen. Exilen blev en tragedi för dem som tvingades lämna landet. Men den blev också den väg genom vilken Nueva Canción nådde miljontals människor. Få länder tog emot den med samma värme som Sverige. För en hel generation svenskar blev Chile inte först ett land på kartan. Det blev en melodi.

På solidaritetsmöten och på första maj-demonstrationer hördes plötsligt charangons klara toner och quenan från Andernas höjder. Tusentals människor som aldrig satt sin fot i Latinamerika lärde känna Chile genom dess musik. Man lärde sig uttala namn som Víctor Jara, Violeta Parra, Inti-Illimani och Quilapayún. Man lärde sig att internationell solidaritet inte bara skrivs i resolutioner. Den kan också sjungas. Det är kanske den vackraste formen av internationalism. Inte den som börjar i teorin, utan den som börjar i en melodi.

Militärerna trodde att geväret skulle segra över gitarren. Historien ville annorlunda. De flesta av dem som planerade och genomförde terrorn är i dag ihågkomna främst genom domstolsakter, sanningskommissioner och historieböcker. Víctor Jara lever på ett annat sätt, han lever varje gång någon sjunger Te recuerdo Amanda. Varje gång ett barn någonstans i världen hör Luchín. Varje gång människor samlas för att försvara rätten att leva i fred. Det betyder inte att rättvisan saknar betydelse. Tvärtom. Gripandet av den siste misstänkte officeren påminner oss om att brott mot mänskligheten aldrig får preskriberas i det kollektiva medvetandet.

Men rättvisan ensam räcker inte. Det verkliga nederlaget för diktaturen ligger någon annanstans. Den misslyckades med sitt viktigaste mål, den kunde mörda människan, men den kunde inte mörda sången. Kanske är det därför Víctor Jara fortfarande känns märkligt närvarande. Inte främst som martyr, inte ens främst som symbol utan som poet och konstnär. Som en som lyckades ge språk åt det mest sköra och samtidigt det starkaste hos människan – hennes förmåga att hoppas. Och kanske är det därför hans ord fortfarande bär, mer än ett halvt sekel senare:

Yo no canto por cantar

ni por tener buena voz.

Canto porque la guitarra

tiene sentido y razón.