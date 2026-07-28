Polisattack mot alternativt Pridetåg i Berlin

Samma dag som den brutala terroristattacken ägde rum mot Pride-firandet Christopher Street Day i Berlin angreps ett annat Pride-tåg av polisen i en annan del av samma stad.

Utrikes | Erik Edlund

Det alternativa Pride-firandet Internationalist Queer Pride For Liberation ägde rum i stadsdelen Kreuzberg hade cirka 10 000 deltagare. Palestina-solidaritet fick stort fokus i manifestationen. Tåget avgick från torget Südstern och var tänkt att sluta på torget Oranienplatz. Det kom inte så långt.

Polisen motiverade sitt beslut att upplösa manifestationen med ”attacker på poliser” och ”ropande av antisemitiska slagord”. Polisen sa också att flaskor och målarfärg kastades mot polisen och att flera poliser blev slagna med fanstänger. 17 poliser ska ha skadats i sammandrabbningen.

Videofilmer som cirkulerar online visar hur polisen använder våld mot demonstranter.

Femtiosju personer greps under polisingripandet. Manifestationens arrangörer kritiserar polisens agerande och säger att de eskalerade situationen helt i onödan.

Berlins borgmästare Kai Wegner hade gått ut i media inför manifestationen och sagt att polisen skulle ingripa ”kraftfullt och konsekvent”.