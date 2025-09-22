Göteborg mot folkmord

I söndags hölls en av de största demonstrationerna mot Israels krig som någonsin hållits i Göteborg. Närmare 4 000 människor slöt upp bakom krav på att stoppa folkmordet i Gaza och att isolera Israel. Ett tecken bland många på hur opinionen mot Israels krig och ockupation växer sig starkare i Sverige och resten av världen.

Bild: Mikael Enström

Demonstrationen var en nordisk samling som organiserades av nätverken Floden och Stäng ner Elbit. Bland folkmassans hemmagjorda plakat och banderoller stod några grupper ut, som norsk-palestinska bikers, Vårdarbetare mot folkmord och de från topp till tå rödklädda Red Rebels som brukar delta i klimatmanifestationer.

Bild: Birgitta Lagerlöf

Som en del av samlingen före demonstrationen höll Globala Aktionsveckan för Fred och Klimaträttvisa ett upptaktsmöte på Gustav Adolfs Torg med tal och körsång under bland annat parollen ”Ingen klimaträttvisa på ockuperad mark”.