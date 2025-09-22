Storbritannien erkänner Palestina

Storbritannien, Kanada och Australien erkänner Palestina som självständig stat. De tre ländernas samtidiga erkännande är ett svar på Israels eskalerande angreppskrig mot Gaza.

Den brittiske premiärministern Keir Starmer har pressats hårt av sitt eget parti att skärpa tonen mot Israel.

Utrikes|Erik Edlund

— För att återuppliva hoppet om fred och en tvåstatslösning säger jag som premiärminister i detta stora land att Storbritannien formellt erkänner staten Palestina, säger Keir Starmer i ett videomeddelande.

Han fortsätter med att berätta att Storbritannien erkände Israel som stat för mer än 75 år sedan, och att de nu ansluter sig till de länder som erkänner Palestina som självständig stat. ”Ett löfte till det palestinska och israeliska folket att det kan finnas en bättre framtid” kallar han det.

Erkännandet från Storbritannien kom inte som en stor överraskning då Starmer redan under sommaren sa att Storbritannien skulle erkänna Palestina om inte Israel går med på en vapenvila, släpper in bistånd till Gazas befolkning.

Palestinas president Mahmoud Abbas säger att Storbritanniens erkännande är ett viktigt steg mot att uppnå en hållbar och rättvis fred.

Storbritannien har länge förespråkat en palestinsk stat vid sidan av den israeliska. Men har tidigare betonat att ett erkännande bara kan komma i samband med en fredsplan för att uppnå en två-stats-lösning.

Från israeliskt håll låter det annorlunda.

”Det kommer inte att hända. Ingen palestinsk stat kommer etableras väster om Jordanfloden” skriver Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Han fortsätter med att meddela att Israel kommer utöka sina bosättningar på ockuperad mark.

Fler länder väntas inom kort ta samma steg som Storbritannien, Kanada och Australien, och erkänna Palestina som stat.