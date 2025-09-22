Efter Kirk-mordet: Trump kallar aktivister ”terrorister”

Donald Trump säger att han vill klassa Antifa som en ”terroristorganisation”. Utspelet kommer efter att amerikanska myndigheter ökat repressionen mot och övervakningen av vänstern efter mordet på Charlie Kirk.

Utrikes|Erik Edlund

”Antifa” är ett löst sammanhållet nätverk av aktivister på olika orter, och kan ses som en amerikansk motsvarighet till svenska Antifascistisk Aktion. Rörelsen blev mer synlig efter de våldsamma sammandrabbningarna i samband med nazistmarschen i Charlottesville, Virginia augusti 2017.

”Jag är glad att informera våra många amerikanska patrioter om att jag förklarar ANTIFA, EN SJUK, FARLIG, RADIKAL VÄNSTERKATASTROF SOM EN LEDANDE TERRORISTORGANISATION”, meddelade han på sociala medier förra veckan.

Han skriver också att han kommer rekommendera att ”de som finansierar ANTIFA” blir grundligt utredda ”i enlighet med de högsta rättsliga standarderna och praxis.”

I en intervju i FOX News under torsdagen spekulerade han i huruvida den ungerske finansmannen George Soros finansierar rörelsen. En vanlig trop i antisemitiska högerextrema kretsar.

— Det är uppvigling till upplopp. En brottslig handling. Och människor dör på grund av det, sa Trump i samma intervju.

Forskaren Malcolm Nance – tidigare underrättelseofficer, författare till böcker som Defeating ISIS (2016) och Terrorist recognition handbook (2003) och verksam i tankesmedjan Terror Assymetrics Project on Strategy Tactics and Radical Ideologies – ger presidenten svar på tal:

”Terrorist-expert här: Du kan inte klassa en idé som en terroristgrupp.

Det finns ingen organisation som heter ANTIFA. Det finns inget ledarskap eller finansieringsväg. Det finns inget medlemskap” skriver han på X och fortsätter med att förklara att det i amerikansk lagstiftning inte finns någon allmän lag som gör ”terrorism” till en separat brottsrubricering.

Nance menar att Trumps utspel inte handlar om att bekämpa våld, utan om att öppna dörren för att kunna kriminalisera alla protester.

”Det han gör är att bana väg för att kunna klassa vem som helst i USA som terrorist. Det är fascism.”