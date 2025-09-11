Trumps favorit Charlie Kirk sköts till döds

Den inflytelserike amerikanske högerdebattören Charlie Kirk sköts ihjäl under ett framträdande vid ett universitet i Utah under onsdagen. 20 minuter in i anförandet hördes ett skott, och Kirk träffades i halsen. Donald Trump offentliggjorde senare att Charlie Kirk avlidit av sina skador.

Utrikes|Erik Edlund

Mordet var ännu ett i raden av politiska mord och mordförsök i USA, från mordet på försäkringsbolags-VD:n Brian Thompson och morden på två demokratiska politiker i Minnesota, till mordförsöket på Donald Trump själv i Butler, Pennsylvania.

Kirk grundade den konservativa tankesmedjan Turningpoint USA 2012 och företrädde den stridbara radikala konservatism med högt tonläge som dominerar Republikanerna under Trump. Han var en debattör som väckte starka känslor med drastiska uttalanden kring genus, ras och religion. Under den senaste valkampanjen sade han att Demokraterna ”står för allt Gud hatar”.

Under timmarna sedan skotten i Utah har politiker och kommentatorer från hela den politiska skalan fördömt dådet och uttryckt sin oro för vad detta innebär för det redan hårda politiska klimatet i USA. Donald Trump har lagt skulden för dådet på Demokraterna och ”den radikala vänstern”. Många röster påpekar att han inte har uttalat sig lika starkt om våldsdåd riktat mot demokratiska företrädare och vänstern.

En man greps på plats kort efter skottet i Utah men släpptes senare. Den riktige gärningsmannen är när detta skrivs ännu på fri fot. Motivet är ännu okänt, men Utahs guvernör har kallat det ”ett politiskt mord”. Charlie Kirk blev 31 år gammal.