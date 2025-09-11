Kjell Östberg: Den stora styrkan med 10-septemberrörelsen är hur den byggts

Nej, hela Frankrike blockerades inte den 10 september. 80 000 utkommenderade poliser såg med ökänt hårda metoder till att de flesta vägar och järnvägsstationer kunde hållas öppna och dränkte på många håll demonstrationerna i tårgas.

Kommentar|Kjell Östberg

De hindrade inte att protestdagen blev en stor framgång. En kvarts miljon deltog, demonstrationer och möten hölls över hela landet och många hundra protestaktioner genomfördes. Så visst stoppades tåg, blockerades motorvägar, strejkade chaufförer och lärare och stängdes skolor.

Protestdagen utlystes redan i somras, när premiärminister Bayrou lade fram sitt sparpaket på 44 miljarder Euro. För att finansiera de militära upprustningarna skars det kraftigt i det sociala skyddsnätet och två lediga dagar skulle dras in. De kraftiga reaktionerna ledde fram till att Bayrou häromdagen avsattes. Men president Macrons snabba beslut att ersätta Bayrou med sin nära allierade, Sébastien Lecornu, konservativ krigsminster som entusiastiskt lett Frankrikes upprustning. En känd förespråkare för en stram socialpolitik och motståndare till skattehöjningar som tidigt sågs dinera med Le Pen, lär knappast lägga sordin på protesterna.

Och den stora styrkan med 10-septemberrörelsen är hur den byggts. Den har vuxit fram ur lokala aktionsgrupper över hela Frankrike med stöd av fackföreningar, antirasistiska rörelser och Palestinaaktivister. Man har visat stor uppfinningsrikedom när det gäller arbetsformer, flera av deras filmer, en del AI-genererade, har blivit virala. Samtidigt domineras rörelsen av unga människor med klara vänstersympatier.

Lita på att den kommer att fortsätta sina protester. Nästa uppgift blir att mobilisera till de stora fackförbundens strejkdag den 18 september.