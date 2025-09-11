Malak Abuhamda om Global Sumud Flotilla: ”Det finns fria människor i världen som insisterar på att stå vid vår sida oavsett vad det kostar”

Internationalens medarbetare inne i Gaza -Mallak Abuhamda -skriver idag vad det betyder för henne och den instängda hungrande palestinska befolkningen att Global Sumud Flottilla just nu seglar mot Gaza för att bryta Israels blockad.

— Att se dessa fartyg avgå från Barcelona för att närma sig Gazas stränder återger hoppet i våra hjärtan och ger oss en

känsla av att världen inte har glömt vår sak, skriver hon.

Fokus|Mallak Abuhamda

I ljuset av den kvävande belägring som Gazaremsan har upplevt i åratal förnyas invånarnas lidande dag efter dag, eftersom de saknar de mest grundläggande livsförnödenheterna, inklusive mat, medicin och grundläggande behov. Medan denna tragiska situation fortsätter kommer Den globala Sumudflottiljen med stöd från mer än 44 länder för att bryta den israeliska belägringen av Gazaremsan och leverera humanitärt bistånd till palestinierna som en symbol för hopp och mänsklig solidaritet.



Att det finns de som försöker bryta belägringens begränsningar och sträcka ut en hjälpande och hjälpande hand! Sumudflottan bär på ett ädelt humanitärt budskap. Det är inte bara fartyg som transporterar mat och medicin till oss, utan en global röst som kräver rättvisa och mänsklig värdighet. Denna flotta representerar internationell solidaritet med det

palestinska folket och bekräftar att mänskligheten fortfarande lever i hjärtat hos många runt om i världen, eftersom flottan inkluderar tusentals aktivister och dussintals fartyg lastade med tonvis med bistånd. Ankomsten av dessa fartyg till Gaza bär med sig ett budskap om hopp om att det finns de som står vid vår sida trots orättvisor och förtryck.



Omkring 20 fartyg avgick på söndagen som en del av ”Frihetens flotta” från den spanska hamnen i Barcelona, följt av en annan konvoj i gryningen på måndagen från hamnen i sydvästra Italien. Dessa fartyg förväntas möta en annan konvoj som kommer att avgå från Tunisien den 4 september, innan de fortsätter sin resa mot Gaza under de kommande dagarna.



Flottan består av Global Flotilla Union, Global Gaza Movement, Resilience

Caravan och den malaysiska organisationen ” Sumud Nusantara”.

Det hopp som denna flotta bär på är inte begränsat till enbart materiellt bistånd, utan sträcker sig till att omfatta psykologiskt och moraliskt stöd till invånarna på Gazaremsan.



Det sänder ett tydligt budskap om att Gaza inte är ensamt och att det finns de som vägrar att kapitulera inför den verklighet som påtvingas landet.

Att se dessa fartyg avgå från Barcelona för att närma sig Gazas stränder återger hoppet i våra hjärtan och ger oss en känsla av att världen inte har glömt vår sak.



Det som oroar oss under de kommande dagarna är Israels okända avsikter, särskilt efter uttalandet från ockupationsarméns talesman, som antydde att denna flotta, som omfattar dussintals fartyg, kommer att behandlas som ett säkerhetshot mot Israel om den fortsätter att segla. Här på Gazaremsan förväntar sig ingen att Israel ska tillåta dessa fartyg att komma in, och de och aktivisterna ombord kommer sannolikt att fångas upp och föras till Israel för hantering och deportering till sina hemländer, som hände med Madeleine-

skeppet och dess besättning.

Madeleines skepp försökte bekämpa folkmord som begåtts av Israel och utmanade Israels politik att använda svält av civila som ett vapen i krig och kollektiv bestraffning. Besättningsmedlemmarna på Madeleines fartyg var obeväpnade och agerade i full överensstämmelse med internationell och sjörättslig rätt. Men åtta dagar efter att uppdraget påbörjats gensköt israeliska styrkor fartyget på internationellt vatten och grep det olagligt, eller så kanske ockupationsarmén riktar in sig direkt på det, vilket hände för tre månader sedan med attacken med två israeliska marscher på fartyget Breaking the Siege (Conscience) nära Malta och en brand bröt ut i en av dess delar. Dessa israeliska försök mot varje fartyg som är på väg till Gazaremsan för att bryta blockaden är inget annat än försök att tysta globala röster i solidaritet med palestinierna, att fortsätta begå folkmord och införa kollektiva och omänskliga sanktioner mot oss.



Den svenska aktivisten Greta Thunberg, som också var ombord på Madeleine-skeppet, som består av 12 personer med olika bakgrund inom området mänskliga rättigheter, som Greta sa ombord på Madeleine-skeppet: ”Vi bevittnar den systematiska svälten av två miljoner människor. Världen kan inte förbli tyst och overksam. Vi har alla en moralisk plikt att göra allt vi kan för att kämpa för ett fritt Palestina”



Hennes ord betyder mycket för oss palestinier som är fångade i helvetet. Sådana initiativ som startats av aktivister representerar för oss det hopp som ger oss styrka att fortsätta trots alla svårigheter. Den svenska aktivisten Thunberg, som deltog i en tidigare resa (ombord på Madeleine) till Gaza

under aggressionen och deporterades från Israel, sade: ”Detta uppdrag är historiskt och skiljer sig från sina föregångare, eftersom vi nu har fler fartyg och vårt antal är större. ”



Flottan för frihet och motståndskraft är inte bara fartyg, utan en låga av hopp som lyser upp Gazaremsans väg mot en bättre framtid. Det är ett budskap till världen om att mänsklig solidaritet kan förändra vår verklighet och att hopp kan vara början på all positiv förändring.



Detta är inte första gången under den pågående israeliska aggressionen på Gazaremsan som internationella fartyg har seglat för att försöka bryta belägringen av Gaza, men det är den största flottan hittills.

I juli 2025 avseglade ett fartyg med namnet ”Handala” från den italienska hamnen i Syrakusa, men israeliska marinstyrkor stormade det, grep 21 aktivister ombord och deporterade dem till sina länder. En månad tidigare, den 9 juni, beslagtog ockupationsmakten fartyget ”Madeleine” som en del av ”Frihetsflottan” från internationellt vatten, när det var på väg till den belägrade Gazaremsan för att transportera humanitär hjälp. Man arresterade 12 internationella aktivister som befann sig ombord, och senare deporterade Israel dem på villkor att de lovade att inte återvända till platsen.



Dessförinnan hade också skeppet ”Conscienceالضمي” för att bryta belägringen

av Gaza, som attackerades av en israelisk drönare den 2 maj samma år, när det försökte segla mot Gaza, vilket orsakade ett hål i skrovet och en brand bröt ut i fören. Alla dessa försök betyder mycket för oss palestinier, och vi är mycket hoppfulla om att denna flotta kommer att nå Gaza för att bryta belägringen.



Det finns fria människor i världen som insisterar på att stå vid vår sida oavsett vad det kostar, och vår största rädsla nu är Israels beredvillighet att stoppa denna stora flotta och hindra den från att nå Gazaremsan eller straffa dess deltagare och behandla dem som palestinska säkerhetsfångar i ockupationsfängelser och internerade aktivister under liknande

förhållanden som terrorister.



Här i Gaza vill vi att den här flottan ska nå oss. Idag förnyas detta hopp med den nya flottan, och med den ökar ståndaktigheten hos folket i Gaza, som

i dessa försök ser en ljusglimt som skingrar isoleringen och bekräftar att folkens fria vilja inte kan erövras, och att det hav som Israel försöker förvandla till en belägringsmur kan förvandlas.



Tack vare dessa initiativ, till en bro av hopp och liv

Malak Abuhamda

Här är de andra berättelserna vi publicerat hittills från Internationalens medarbetare inne i Gaza:

”Hej, jag heter Malak Abuhamda och det här är min historia inifrån Gaza” – Internationalen”.



Malak Abuhamda: ”Jag berättar med smärta hur jag nästan förlorade min lillebror Mahmoud” – Internationalen.

Berättelser inifrån Gaza – Från en avhuggen hand växer en dröm fram – Internationalen

Ahmed… När hungern blir till tystnadens språk – Internationalen

Trädets sista skugga – Internationalen

SOS Gaza – där skadade och döda får dras av åsnekärror – Internationalen

Stöd Internationalen på plats inne i Gaza! – Internationalen⸻

Hur ska barnen i Gaza klara skolan i tältlägren? – Internationalen

När frön planteras bland tälten… växer livet – Internationalen

I Gaza väntar inte kärleken på att freden ska återvända – Internationalen

Duha har tvingats flytta nio gånger – Internationalen

Mallak Abuhamda, från Gaza, gäst i I-studio-podden: ”Det här är vårt land, inte Israels” – Internationalen

I Gaza är havet inte längre en symbol för tröst eller glädje – Internationalen

Flykten… Ett sönderslaget minne av hemmet – Internationalen