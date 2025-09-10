Satsa på kommunerna!

Den röd-gröna ledningen för Göteborgs Stad har i ett utspel mot regeringen krävt ökat statligt stöd till kommunen, annars väntar skattehöjningar. Många kommuner står idag inför hot om kraftiga nedskärningar och S,V och Mp i Göteborg kräver därför att staten skjuter till 20 miljarder kronor till Sveriges kommuner för att rädda välfärden. Bakgrunden till det svåra läget är svag ekonomisk konjunktur arbetslöshet och att statsbidragen inte följt de ökade kostnaderna. Nyligen har regeringen annonserat att de kommer att spendera 80 miljarder för ”reformer” under 2026 och nu kräver alltså de styrande i Göteborg att en fjärdedel av detta läggs på den kommunala välfärden landet runt. Internationalen har intervjuat Daniel Bernmar som är ett av tre kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg.

Inrikes | Lars Henriksson

Varför har det blivit en akut situation i Göteborg nu?

– I decennier har regeringar dragit sig undan och lämpat över allt fler uppgifter på kommunerna som tidigare var statliga, inte minst inom arbetsmarknadspolitiken. Just nu befinner sig Sverige i en djup lågkonjunktur och hög arbetslöshet samtidigt som vi har en handlingsförlamad regering som skär ner på statsbidragen till kommunerna mer än vad Reinfeldt och Borg gjorde. Bara i år motsvarar de minskade statsbidragen 400 miljoner kronor för Göteborg.

Ni säger att alternativet till mer statliga pengar är att höja den kommunala skatten. Hur mycket skulle det i så fall handla om?

– Det är svårt att spekulera i, vi vet fortfarande inte hur regeringens budget ser ut och vilka statsbidrag Göteborg kommer få. Det är ingen hemlighet att Vänsterpartiet länge har velat höja den kommunala skatten för att stärka välfärden. Men samtidigt är skattehöjning inte det enda verktyget kommunpolitiker har, Göteborg har både sparade medel och en stor bolagssektor som hjälper till att finansiera välfärden. Den kan agera kudde men i det långa loppet är det ohållbart och det vill vi signalera till regeringen.

Göteborg är inte den enda kommun som står inför den här situationen. Har ni diskuterat med ledningar i andra kommuner om att göra gemensam sak?

– Vi har diskussioner hela tiden med vänsterpartister som styr kommuner och regioner om den här situationen och vi testar flera olika sätt att pressa regeringen. Nu har vi tyvärr väldigt få vänsterstyren i Sverige men försöker samordna för att trycka på. Vi hade gärna sett att fler kommuner pressar på och berättar för invånarna hur regeringens nedskärningar i statsbidragen drabbar den lokala välfärden.

Regeringen kommer knappast att jubla över ert krav. Vad tror du skulle behövas för att sätta ett större politiskt tryck på dem?

– Jag tror tyvärr inte att SD-regeringen har något intresse alls av att finansiera välfärden. Det är här den tydliga ideologiska skiljelinjen går mellan höger och vänster. Senast idag hörde jag högerpartiernas gruppledare i Göteborg säga att lösningen inte är ökade statsbidrag utan effektiviseringar och nedskärningar. Vi börjar se ett irreversibelt systemskifte i offentlig sektor. Det är av yttersta vikt att vänstersidan vinner valet och att människor organiserar sig för ett samhälle fokuserat på ökad jämlikhet.

Oppositionsrådet Axel Josefson (M) säger till GP att problemen beror på att ni inte lyckats stoppa slöseriet men kan inte ge exempel på vad det är för slöseri. Har du någon kommentar till detta?

– Axel Josefsson ägnade hela förra mandatperioden åt att skära ner på välfärden i Göteborg. Det var inte ens fråga om osthyvel utan snarare en yxa när det kom till nedskärningar. Att han inte kan ge något exempel är så talande. Deras lösningar saknar helt verklighetsförankring utan handlar bara om nedmontering. Hans enda initiativ på området är att han vill inrätta ett ”effektiviseringsråd”, en lokal variant av Elon Musks DOGE vars enda uppgift ska vara att syssla med moderat idéutveckling, det vill säga att hitta effektiviseringar, eftersom Axel Josefsson själv inte ens klarar av att identifiera vad det är som ska effektiviseras om Moderaterna får makten.