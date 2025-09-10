Trump visar tänderna mot Latinamerika

▶Sanslös militär upprustning
▶Rena lögner mot Venezuela
▶Direkt militär upptrappning mot landet
Donald Trump har undertecknat en exekutiv presidentorder om att byta namn på USA:s
försvarsdepartement till krigsdepartementet. Ordern uppmanar också att titulera försvarsminister
Pete Hegseth om just krigsminister – säga vad man vill om Trumps administration men man talar
klarspråk!
Under förra årets kampanj inför valet till president talade Trump mycket om att minska de militära
utgifterna och ”avsluta USA:s ändlösa krig”. Väl vid makten är det dock en helt annan politik som
dominerat. Redan 2024, före Trumps tillträde, uppgick USA:s militära utgifter till svindlande 997
miljarder dollar – 39 procent av världens samlade rustningskostnader – och nu i budgeten för 2026
föreslås en förstärkning med hela 13 procent, en höjning som vi inte sett maken till sedan Ronald
Reagans dagar. Vi har dessutom kunnat notera hur såväl Iran som Jemen och Somalia utsatts för
amerikanska militära attacker. Det – i kombination med bland annat uppbackningen av Israel en
ytterligt aggressiv tullpolitik och en intensifierad strävan efter mer kontroll över vår planets kritiska
metaller – visar upp ett imperium som med näbbar och klor slåss för att behålla sin främst av Kina
hotade maktställning.
Föga förvånande har också USA hotfullt visat tänderna mot flera länder i Latinamerika – en
kontinent som ända sedan slutet av 1800-talet utsatts för oräkneliga amerikanska interventioner –
som Kuba, Brasilien, Colombia och Venezuela. I förhållande till Venezuela har det dessutom i
dagsläget utvecklats från ett långvarigt ekonomiskt tryck till ett direkt illavarslande amerikanskt
vapenskrammel.
USA har under flera decenniers tid plågat Venezuela med sanktioner, försökt knäcka dess ekonomi
och isolera landet internationellt. Ett steg ytterligare är att tre amerikanska jagare nu förlagts till
farvatten utanför Venezuela, en upptrappning som även inbegriper robotar och stridsflyg samt till
och med en kärnvapenbestyckad ubåt. USA försvarar sitt schackdrag med en kaskad av lögner där
Venezuelas president Nicolás Maduro beskrivs som ”en av världens största narkotikahandlare” och
Venezuela som ”ett hot mot USA:s säkerhet”. Det är frågan om grundlösa beskyllningar, utifrån att
alla initierade vet att Venezuela inte ens utgör en del av knarkhandelns huvudsakliga rutter mot
USA. En belöning på 50 miljoner dollar har utfäst av USA till den som kan ge upplysningar som
möjliggör ett amerikanskt gripande av Maduro. Det är tydligt att Trumps administration är fast
besluten att få till stånd ett regimskifte i Venezuela, något som blev än tydligare i förra veckan när
man helt sonika sänkte en mindre venezolansk civil båt, med elva dödsoffer som följd, åberopande
att det handlade om ett tillslag mot ett knarkfartyg.
Under Maduros tid som president har Venezuelas ekonomi periodvis befunnit sig i fritt fall,
fattigdomen har förvärrats och miljoner medborgare har sökt sig bort från landet. Delvis har krisen
bottnat i fluktuerande oljepriser med osäkra exportintäkter och delvis har USA:s sanktioner fått
svåra återverkningar. Det inhemska styret har dessutom gått i en auktoritär riktning med en
tilltagande repression mot såväl höger- som vänsterkrafter.
Men USA:s upptrappade hot mot Venezuela bottnar knappast i några demokratiska omsorger. Här är det istället frågan om ett kallhamrat imperialistiskt maktspel där USA vill försvaga Kinas
omfattande inflytande i landet och komma åt det som uppskattas vara världens största oljereserver.
Alla vi som kämpar med vetskapen att en annan värld är möjlig måste med kraft vända oss mot
USA:s hot och maktspel. Vi säger Hands off Venezuela!