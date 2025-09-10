Trump visar tänderna mot Latinamerika



▶Sanslös militär upprustning

▶Rena lögner mot Venezuela

▶Direkt militär upptrappning mot landet

Donald Trump har undertecknat en exekutiv presidentorder om att byta namn på USA:s

försvarsdepartement till krigsdepartementet. Ordern uppmanar också att titulera försvarsminister

Pete Hegseth om just krigsminister – säga vad man vill om Trumps administration men man talar

klarspråk!

Under förra årets kampanj inför valet till president talade Trump mycket om att minska de militära

utgifterna och ”avsluta USA:s ändlösa krig”. Väl vid makten är det dock en helt annan politik som

dominerat. Redan 2024, före Trumps tillträde, uppgick USA:s militära utgifter till svindlande 997

miljarder dollar – 39 procent av världens samlade rustningskostnader – och nu i budgeten för 2026

föreslås en förstärkning med hela 13 procent, en höjning som vi inte sett maken till sedan Ronald

Reagans dagar. Vi har dessutom kunnat notera hur såväl Iran som Jemen och Somalia utsatts för

amerikanska militära attacker. Det – i kombination med bland annat uppbackningen av Israel en

ytterligt aggressiv tullpolitik och en intensifierad strävan efter mer kontroll över vår planets kritiska

metaller – visar upp ett imperium som med näbbar och klor slåss för att behålla sin främst av Kina

hotade maktställning.



Föga förvånande har också USA hotfullt visat tänderna mot flera länder i Latinamerika – en

kontinent som ända sedan slutet av 1800-talet utsatts för oräkneliga amerikanska interventioner –

som Kuba, Brasilien, Colombia och Venezuela. I förhållande till Venezuela har det dessutom i

dagsläget utvecklats från ett långvarigt ekonomiskt tryck till ett direkt illavarslande amerikanskt

vapenskrammel.

USA har under flera decenniers tid plågat Venezuela med sanktioner, försökt knäcka dess ekonomi

och isolera landet internationellt. Ett steg ytterligare är att tre amerikanska jagare nu förlagts till

farvatten utanför Venezuela, en upptrappning som även inbegriper robotar och stridsflyg samt till

och med en kärnvapenbestyckad ubåt. USA försvarar sitt schackdrag med en kaskad av lögner där

Venezuelas president Nicolás Maduro beskrivs som ”en av världens största narkotikahandlare” och

Venezuela som ”ett hot mot USA:s säkerhet”. Det är frågan om grundlösa beskyllningar, utifrån att

alla initierade vet att Venezuela inte ens utgör en del av knarkhandelns huvudsakliga rutter mot

USA. En belöning på 50 miljoner dollar har utfäst av USA till den som kan ge upplysningar som

möjliggör ett amerikanskt gripande av Maduro. Det är tydligt att Trumps administration är fast

besluten att få till stånd ett regimskifte i Venezuela, något som blev än tydligare i förra veckan när

man helt sonika sänkte en mindre venezolansk civil båt, med elva dödsoffer som följd, åberopande

att det handlade om ett tillslag mot ett knarkfartyg.



Under Maduros tid som president har Venezuelas ekonomi periodvis befunnit sig i fritt fall,

fattigdomen har förvärrats och miljoner medborgare har sökt sig bort från landet. Delvis har krisen

bottnat i fluktuerande oljepriser med osäkra exportintäkter och delvis har USA:s sanktioner fått

svåra återverkningar. Det inhemska styret har dessutom gått i en auktoritär riktning med en

tilltagande repression mot såväl höger- som vänsterkrafter.

Men USA:s upptrappade hot mot Venezuela bottnar knappast i några demokratiska omsorger. Här är det istället frågan om ett kallhamrat imperialistiskt maktspel där USA vill försvaga Kinas

omfattande inflytande i landet och komma åt det som uppskattas vara världens största oljereserver.

Alla vi som kämpar med vetskapen att en annan värld är möjlig måste med kraft vända oss mot

USA:s hot och maktspel. Vi säger Hands off Venezuela!