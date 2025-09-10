Septemberupproret mötte riksdagen

När riksdagen öppnade igår möttes de av 65 organisationer och nätverk som demonstrerade på Mynttorget, bland dem Partiet Vändpunkt, Solidaritet, Ung Vänster Storstockholm, Palestinska kvinnoförbundet, Läkare mot rasism och SEKO Tunnelbanan.
Kraven var bla stopp för folkmordet i Gaza, vägra militarismen- lämna Nato och riv upp DCA-avtalet, värna asylrätten, allas rätt till bostad och nyanlända ska omfattas av välfärd utan vinst, och som ska byggas – inte slaktas. Man krävde också kamp mot den arbetarfientliga klasspolitiken och att politiken ska driva en omedelbar grön omställning utan klassklyftor och de rikas vinst- och maktintressen.
Fokus|Jan Hägglöf foto