Ståle Holgersen: Vann vi? Eller bara förlorade vi inte? Omedelbara tankar om det norska valet

Politiska val är alltid en konstig mix av stora internationella trender, nationella

politiska förhållanden, och en och annan individ som fuckar upp. Så också i det norska valet 2025. En högerradikal och mörkblå vind blåste över landet, en gammal premiärminister gjorde bort sig, och socialdemokraterna spelade spelet bra.

Kort summerat så växte den yttre högern, folket ville att socialdemokraterna skulle fortsätta i regering, och parlamentet är mera oöversiktligt än tidigare. Med tanke hur reaktionär vår samtid är, så kändes det som en stor vinst att inte förlora.

Kommentar|Ståle Holgersen

På yttersta vänsterkanten hittar vi Rødt, som har sina rötter i en maoistisk gruppering, men

som fick med sig delar av den radikala vänstern, och transformerades till ett riktigt

parti. Vid valet för fyra år sen lyckades de komma över spärrgränsen på 4 procent,

och gick ytterligare fram 0,6 procent till 5,3 procent. Vilket i sig är imponerande. En

nyckel är – förutom en stark bas med aktivister – att de har

skickligt folk i ledningen. Några inte helt okontroversiella, men bra även på att vara vänsterpopulister.



Bredvid ligger Sosialistisk Venstreparti (SV), som har sina rötter i en brytning från

Arbeiderparitet 1961 på grund av Natofrågan. Partiet gick tillbaka 2,1 procent till 5,5

procent. Vilket ska ses som en nedgång, inte minst eftersom de låg så högt som 10

procent i valundersökningar förra året. SV har haft en relativt klar

identitet de senare decennierna, som en mix av svenska V och MP. Nu blev SV

utmanat från 3 olika håll: från ett Rødt på offensiven från vänster, ett AP som

återhämtade sig före valet, och inte minst från Miljøpartiet De Grønne (MDG), som

fick 4,7 procent och för första gången kom över spärrgränsen på fyra procent.



Om vi zoomar ut så är klimatfrågan ofta så central att det inte överraskar när gröna

partier fortsätter att vinna terräng i olika länder. Men klimatförändringarna var

verkligen inte en stor sak i det norska valet, utan kom bara in på slutet, när Greta Thunberg

och andra aktivister gjorde civil olydnad mot den norska oljeindustrin. MDG lyckades

vara det enda partiet som aktivt konfronterade högerns anti-woke, med ”pro-woke”.

Där vänsterpartierna ville ignorera ”woke” och prata ekonomisk politisk, vann MDG

genom att vara en tydlig röst mot högern. Detta är nog en strategi som bara ett (litet)

parti kan vinna på.



Nu vet vi inte än exakt var alla rösterna kom ifrån, men en helt central anledning till

att MDG kom över 4 procent var att folk stödröstade, säkert många från SV – och

säkert några från Venstre (vilket jag återkommer till).



Det har funnits en viss arbetsdelning inom vänstern, där SV är mera offentlig sektor,

miljö och närmare regeringen, medan Rødt är hårdare klasskamp, populism och

mobiliserar även de fattigaste. Sen har partierna kanske något närmat sig den

senare tiden; SV har blivit lite mera klasskamp igen, och Rødt vill gärna förhandla med

regeringen. Vi får hoppas partierna lyckas hålla på sina rätt distinkta karaktärer, och att

om det finns spänningar, så ta detta öppna samtal i stängda rum. För det är viktigt

att betona att även om partierna så klart till viss mån kämpar om

samma väljare, så attackerar inte partierna varandra. (Vilket är något den svenska vänstern behöver lära om – eller när – även vi har flera partier till

vänster om S.)



Oavsett: Konklusionen så långt i historien är att det är bra för vänstern med många

partier – så länge alla är över 4 procent. Och både Rødt, SV och MDG har haft en

aktiv Palestinapolitik, de har kört hårt på att norska oljefonden ska dra sig ur den

israeliska ockupationen och alla tre partiledarna betonade Palestina även i sina tal

efter valet. Detta i stark kontrast till ängsligheten för den palestinska frågan som

fyller den svenska offentligheten.



En liten kommentar, som kanske är intressant för speciellt intresserade. Det nya

partiet ”Fred og Rettferdighet”, som etablerades i protest mot att Rødt gick in i

förhandlingar om försvarspolitik med andra partierna, och att Rødt ville stötta

Ukraina i det så kallade ”proxy-kriget”, åkte på en smäll. Partiet – som även fick

ekonomiskt stöd från en norsk kapitalist som har en fabrik i Ryssland; de hade en

aktiv solidaritet med Palestina, men även kända högerextrema röstade på dom – fick

0,3 procent av rösterna.



Den största vändning norsk politisk har sett på generationer var

Arbeiderpariets (AP) under våren 2025. AP gick in i regering med Senterpartiet (SP)

efter valet 2021, men det ville sig inte. Det gick knappt en vecka utan att någon

komiker drog en skämt hur dålig statsminister Jonas Gahr Støre var. Detta kan

jämföras med hur Ulf Kristersson ses i Sverige nu – kolla vilken looser! December

2024 fick AP 14% i enskilda väljarundersökningar och det gick många rykten om att

det fanns interna planer i partiet om att bli av med honom.



Sen kastades SP ut av regeringen, Støre drog in tidigare statsministern och Natochefen

Jens Stoltenberg som finansminister, och av någon konstig anledning så vände

det fundamentalt. Plötsligt framstod Støre som en helt annan person. Over natt

gick alla från att skratta åt honom, till att tycka han är en alldeles utmärkt

statsminister.



Och Støre vann valet. Det blev 28,2 %. Kanske inte primärt på grund av personen

Jonas Gahr Støre, men AP gjorde ett strategiskt smart val. De satte

Fremskrittspartiet (FrP) som sin huvudmotståndare, och för eller mot ytterhögern och

FrP blev kanske den viktigaste frågan i valet. Och det norska folket var helt tydliga.

De ville väldigt gärna ha ytterhögern. Och de ville absolut inte ha ytterhögern.



FrP gjorde sitt bästa val någonsin, och gick fram 12 % till 23,9 %. Partiet red – eller

rider – på en internationell reaktionär våg, särskilt bland unga män, som alla tror

skatt och woke är satan (FrP’s ungdomsförbund vann även valen på

gymnasieskolorna en vecka före valet). Nu var inte invandring en lika stor fråga

som det varit i tidigare val, men FrP lyckades använda den historiska medvinden

ändå. Och gjorde sitt bästa val sen partiet grundades för 52 år sen, då under det

absurda namnet ”Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og

offentlige inngrep”.



Folket ville ha ytterhögern. Men framgången hade en baksida.

Det gick så bra för FrP att de till slut blev större än resten av högern tillsammans.

När det under valkampen blev tydligt att detta kunde ske, så började folk fråga sig,

varför skulle den impopulära Erna Solberg från Høyre (H) vara högerns gemensamma

kandidat som premiärminister, och inte Sylvi Listhaug – den skinande och

sprudlande, energiska och populära ledaren för FrP?



För det var ”problem innad i Høyre” (som även är titel på en fanatisk norsk heavy

metal-låt). Erna Solberg återhämtade sig aldrig från sin lilla ”skandal” 2023. Hennes

man, Sinde Finnes, hade aktivt handlat aktier i en rad företag medan Erna var

statsminister från 2013 till 2021, även i saker och företag där regeringen hade en

aktiv politik (Finnes är en typ av figur som aldrig tog examen som civilekonom, men

ändå ofta använt den lagskyddade titeln.)



Tiden var över för Erna, men av någon anledning var det inte nog folk kring henne

som bad henne dra sig tillbaka, så hon

körde på fram till valet 2025. Det var en sorglig syn. Få ville se henne som

statsminister, och ingen ville se Finnes flytta tillbaka in i statsministerbostaden.



Høyre kollapsade, gjorde sitt näst sämsta val någonsin. Vilket är en viktig del i att

förstå varför FrP har tagit över platsen som högerns dominerande parti. Frågan

är om de lyckas behålla den positionen, eller om det kan bli fult när Høyre försöker

återvinna den positionen.



Vem som skulle vara högerns kandidat som statsminister blev en så stor

fråga att de senaste veckorna före valet handlade om Støre eller

Listhaug. Och även om många i Norge är rasister, klimatförnekare och sexister

…. så är det ännu flera som inte är det.



Delvis kan det förklara varför så många stödröstade på MDG (som aktivt drev linjen

att en stödröst på dem var en röst på Støre, och emot Listhaug. Detta blev kanske

ett problem för SV. Men ett ännu större problem för högern. Nu vet vi inte exakt var alla

rösterna kom ifrån, men mest sannolikt blev detta även ett problem för Venstre (V),

som har en ekonomisk politisk som är väldigt höger, men är ideologiska liberaler, på

naturens sida, är för Palestina (nästan lika mycket som de är för Ukraina) och

placerar sig själva i ”centrum”. V hamnade under spärrgränsen, och en del av

rösterna har nog gått over till vänstersidan, inte minst MDG. Så yttre högerns

framgång, blev också dess problem.



Det finns två partier till. Kristelig Folkeparti (KrF) och Senterpartiet (SP) utgör

tillsammans med Venstre, de som kallas centrum. Dessa tre partier hade även

egen regering 1997-2000. Men de senaste åren har Sp varit med vänstern och

V och KrF med högern.



Eftersom V och KrF har varit en del av högerblocket de senaste åren, var det

avgörande för norska kapitalister att de båda kom över spärrgränsen. Och – och

detta blev en stor fråga i valet – rika miljardärer gav mycket pengar till båda dessa

partier (inkluderat några kända norska miljardärer som man verkligen aldrig har

förknippat med en kristen värdegrund). Pengarna blev säkert använda till att vinna

väljare, men de socialistiska partierna gjorde allt för att vända detta mot partierna. Att

miljardärer så direkt vill finansiera partier, med den uttalade önskan att få

bort den norska förmögenhetsskatten, är något nytt. Det blev en kamp mot

amerikanisering av norsk politik, som jag även tror vänsterpartierna lyckades vinna

(åtminstone intill vidare). Som satirgruppen 5080 skrev: ”Miljardärer besvikna över

valet: Sämsta siffrorna sedan finanskrisen 2008″.



V hamnade precis under spärrgränsen, KrF hamnade precis över. Men det var små

marginaler. Men hade en ”tydlig” politik; detta parti som tidigare var ett relativt normalt

kristdemokratiskt parti med gudomlig socialt samvete, gick all in på

kulturkonservativism, kamp mot Pride flaggan, och ett obehagligt passiv-aggressivt

stöd till Israel. Kristet konservativa som tidigare har haft olika partier, som ”De

konservativa”, kom hem, och KrF landade över 4 procent.



Valet är över, vi har en tydlig vinnare. Det blir exakt samma regering som förut. Ändå

är framtiden är osäker. För det första är vänsterblocket nu rätt fragmenterat. Förra

perioden hade AP, SP och SV flertalet röster tillsammans. Nu måste Ap ha med SP, SV, MDG

och Rødt för att säkra majoritet. Hur kommer det att gå? Kommer AP lyckas spela ut de 4

partierna mot varandra? Klarar de 3 progressiva (SV, MDG och Rødt) att

vara ett gemensamt block (det finns stora skillnader i synen på t.ex. EU mellan Rödt

och MDG)? Och vill dessa tre framstå som ett block? Och vad gäller med SP? Partier har

tidigare haft en rätt progressiv ekonomisk politik, men kulturellt konservativt. Ska

de hitta ihop med MDG?



Senterpartiet gjorde ett väldigt dålig val, ner 7,9 procent till 5,6 procent. De har länge

varit nära Arbeiderpartiet, men på valkvällen underströks osäkerheten. Rødt, SV och

MDG kan inte röra sig för mycket i landskapet, men nu när SP förlorade så mycket

på att vara nära AP, är det inte omöjligt att de i enskilda frågar rör sig åt högern

(historiskt hade det gamla bondepartiet inte samarbetat med vänstersidan före

2005).

En annan spaning är att valet gav starkare och tydligare poler. För ytterhögern

gjorde FrP ett enormt bra kval, och på yttervänstern stabiliserade Rødt sig, och

MDG ökade. Detta kan även göra att AP ser till Danmark och Tyskland och

närmar sig centrumpartier eller även H.

Exakt hur allt detta kommer utspela sig de kommande fyra åren känns omöjligt att

säga. Men den reaktionära vinden försätter att blåsa starkt.

Valet påminner oss också om att det är många fler som är emot sådana reaktionära trender.