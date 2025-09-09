Sumud Flotilla angripen av drönare

Global Sumud Flotilla uppger att en av deras båtar har angripits av en drönare.

Angreppet ska ha ägt rum i tunisiska vatten sent på måndagen och lett till att en brand brutit ut. Båten som angreps var en av flottans huvudbåtar – den sk. ”familjebåten”. Ombord fanns bland annat flera medlemmar ur organisationens styrkommitté och de svenska aktivisterna Lorena Delgado Varas och Greta Thunberg.

Fokus|Erik Edlund

Flottan består av 20 fartyg, med delegationer från 44 olika länder. De är på väg mot Gaza för att bryta Israels blockad och leverera nödhjälp. Alla passagerare och hela besättningen är oskadda, enligt GSF:s pressrelease.

”Aggressiva handlingar för att skrämma oss och styra vårt uppdrag ur dess bana kommer inte att avskräcka oss. Vårt fredliga uppdrag att bryta belägringen av Gaza och stå upp för dess folk fortsätter med fast beslutsamhet,” skriver Global Sumud Flotilla i ett uttalande.

Även Lorena Delgado, som är ombord på båten Huga, kommenterar på Facebook:

”Angående gårdagens attack, skrämseltaktik kommer inte att stoppa oss, vi håller fokus på Gaza, på Palestina. All kärlek till er!”