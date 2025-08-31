I Gaza är havet inte längre en symbol för tröst eller glädje

Längs den smala sträckan av den palestinska kusten breder Gazas hav ut sig som ett blått blad öppet för världen. Det omfamnar den belägrade staden och ger den en fläkt av hopp, luft och vatten. Här är havet inte bara en naturlig utsikt eller en sommardestination, det är en livlina, ett minne och en tillflyktsort. Före kriget var utsikten över havet i Gaza en

livfull målning full av liv.

Nu förmår havet varken skydda mot hettan eller bomberna, skriver Internationalens medarbetare inne i Gaza.

Fokus|Mallak Abuhamda

Längs kusten, från norr till söder, kantade kaféer stranden som

om de omfamnade vågorna, deras blinkande ljus blandades med besökarnas skratt och

havets brus. Familjer satt på små plaststolar och delade koppar med kaffe och historier, medan

barfota barn sprang över den varma sanden och gatuförsäljare fyllde luften med livets

smak. Havet var mer än bara en utsikt; Det var stadens själ, en daglig scen för människors

glädje, trots blockaden och umbäranden.



I Gaza betyder havet allt. Det är den enda tillflykten för över två miljoner människor som bor

på en av de mest tätbefolkade platserna på jorden. Under den israeliska blockaden, som

har pågått i mer än 15 år, har havet blivit en fristad för människor som kvävs av landet och

av sina omständigheter. På dess stränder hittar du barfota barn som springer, försäljare

som skriker med hesa röster och unga människor som tittar på den avlägsna horisonten

som om de väntar på att ett mirakel ska stiga upp ur vågorna.



Trots sin skönhet är Gazas hav inte vad det ser ut att vara. Det lider av föroreningar på

grund av remsans oförmåga att behandla avloppsvatten på rätt sätt, vilket ofta gör simning

farligt. Ändå är det ingen som slutar gå dit, för det finns inte något alternativ.

Havet är en primär försörjningskälla för tusentals fiskare på Gazaremsan, som är beroende

av det för att försörja sina familjer i en kvävande ekonomisk verklighet med stigande

arbetslöshet och fattigdom.

Ändå har detta hav, som är tänkt att vara en port till livet,

förvandlats till ett dagligt slagfält som fiskaren i Gaza ger sig in på med orubblig

beslutsamhet. Varje morgon ger sig fiskare ut till havs i hopp om att återvända med

tillräckligt för att försörja sina familjer, samtidigt som de vet att deras resa kan sluta med

arrestering eller död.



Den israeliska ockupationen har infört strikta restriktioner för hur långt fiskare får segla,

gränser som förskjuts godtyckligt och ofta inte överstiger några sjömil, trots tidigare avtal

som stipulerade mycket bredare fiskezoner. När dessa fiskare fiskar utsätts de ofta för

direkt skottlossning från israeliska örlogsbåtar eller aggressiva jakter som skadar eller helt

konfiskerar deras båtar.



En del fiskare grips till havs och hålls kvar i timmar eller dagar,

under förhör och ibland förnedring eller misshandel, innan de släpps fria under svåra

förhållanden, ofta utan ersättning eller utan att deras båtar och utrustning återlämnas.

Ändå insisterar Gazas fiskare på att återvända till havet, morgon efter morgon, och trotsar

rädsla, hunger och militära restriktioner. För dem är havet inte ett val, det är en nödvändighet. Det är deras enda hopp inför en kvävande blockad och stängningen av

gränsövergångar på land. Varje fisketur blir en akt av motstånd, en tyst form av

motstånd mot en verklighet som blir allt tätare omkring dem från alla håll.



Havet i Gaza är inte bara geografiskt, det är känslor. Det är en sång i hjärtat, en dikt i

minnet, en symbol för förlorad frihet. Gazaborna blickar ut över det och ser bortom:

världen, öppenheten och värdigheten. Havet finns där, men det öppnar inte sina armar

som det gör i andra delar av världen. Det ligger tyst, som om det också vore fängslat.



Gazas hav blir en tillflyktsort för de fördrivna

I Gaza är havet inte längre en symbol för tröst eller glädje. Det blå området som en gång

fungerade som en tillflyktsort för familjer som sökte en kort flykt från blockaden har nu

förvandlats till ett utomhusläger som ger skydd åt hundratusentals familjer som förlorat

sina hem under krigets eld och förstörelse. Havet, som en gång var ett resmål för

gazaborna under semestrar och helger, har blivit deras sista utväg för överlevnad, kanske

den enda.



Medan den israeliska ockupationen fortsätter att förstöra hem och hela stadsdelar har

hundratusentals tvingats fly och bara fört med sig spillror av sina liv. De sover nu på sanden

och skyler sig med himlen. Scenen längs stranden är hjärtskärande: provisoriska tält

hopsydda av sönderrivna filtar och plastskynken.



I och med utfärdandet av nya evakueringsorder i de norra och östra delarna av Gaza City har Gazas hamn, som en gång ansågs vara den viktigaste hamnen och det offentliga utrymmet för folket på Gazaremsan, förvandlats till en överbefolkad plats fylld med de fördrivnas tält. Trots den allvarliga faran i detta område, som har utsatts för dussintals flyganfall under kriget, är hamnen

fortfarande den enda plats där de fördrivna kan söka skydd efter de senaste

evakueringsorderna. Ändå saknar detta område till och med de mest grundläggande

behoven för mänskligt liv.



De humanitära förhållandena i dessa läger vid havet är fruktansvärda. Sanitet är nästan

obefintligt, rent vatten är extremt sällsynt och tillgången på mat är begränsad. Sjukdomar

sprids lätt, särskilt bland barn och äldre, på grund av trångboddhet, undernäring och total

brist på medicinsk vård.



Å andra sidan är ett av de farligaste hoten mot de fördrivna människorna på Gazas

stränder den stigande havsnivån, som översvämmar deras tält trots deras ansträngningar

att bygga sandbarriärer för att skydda dem. Dessa provisoriska barriärer har dock

misslyckats med att hindra vattnet från att tränga in i tälten, vilket sätter de fördrivnas liv

i allvarlig fara.

Varje dag betyder inte enbart fortsatt lidande, det betyder att fler familjer kommer att tvingas lämna sina hem och fly till havet, där det inte längre finns säkerhet eller liv. Förflyttning till havet är nu inte längre en form av överlevnad utan en långsam väntan på det okända, en utdragen död under solen, på sanden, mellan tälten som inte klarar att skydda vare sig från hettan eller bomberna.

Mallak Abuhamda

Här är de andra berättelserna vi publicerat hittills från Internationalens medarbetare inne i Gaza:

”Hej, jag heter Malak Abuhamda och det här är min historia inifrån Gaza” – Internationalen”.



Malak Abuhamda: ”Jag berättar med smärta hur jag nästan förlorade min lillebror Mahmoud” – Internationalen.

Berättelser inifrån Gaza – Från en avhuggen hand växer en dröm fram – Internationalen

Ahmed… När hungern blir till tystnadens språk – Internationalen

Trädets sista skugga – Internationalen

SOS Gaza – där skadade och döda får dras av åsnekärror – Internationalen

Stöd Internationalen på plats inne i Gaza! – Internationalen⸻

Hur ska barnen i Gaza klara skolan i tältlägren? – Internationalen

När frön planteras bland tälten… växer livet – Internationalen

I Gaza väntar inte kärleken på att freden ska återvända – Internationalen

Duha har tvingats flytta nio gånger – Internationalen

Mallak Abuhamda, från Gaza, gäst i I-studio-podden: ”Det här är vårt land, inte Israels” – Internationalen