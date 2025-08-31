Spring för Palestina- spring för fred

Lördagen den 30 augusti gick startskottet för mer än bara ett lopp. Omkring 1500 solidariska människor i alla åldrar samlades i Pildammsparken i Malmö för att tillsammans springa, gå och manifestera för en rättvisare värld. Många sprang de längre sträckorna klädda i träningskläder, andra promenerade Pildammarna runt, och barnen sprang ett kortare lopp. Vid målgång hälsades

deltagarna med jubel, trumvirvlar och slagord ropades för att hylla Palestina. Alla fick en medalj!

Alla bar någon form av Palestinasymbol, schal, T-shirt eller armband och Palestinaflaggorna vajade över området. Gemensamt för alla deltagare var att de önskar fred i världen och att de har en tro på att en annan värld är möjlig och också nödvändig.





Fokus|Marie Bergström text och foto

Det var en varm sensommardag med sol över Pildammarna och området fylldes snabbt av

människor som njöt av musik, god mat, köpte fika eller tittade på bokbord från Svensk-Kubanska,

Palestina grupperna och Socialistisk Politik.

Fredsloppet är ingen ny företeelse. Sedan 1985 har Fredsloppet samlat tusentals människor i

kampen mot imperialism, militarism och orättvisor i världen. I en tid då folkmord pågår i Gaza och

världen ser på medan barn bombas, civila dödas och sjukvården blockeras, är det viktigare

än någonsin att ta ställning. Att ta ställning både i ord, handling och rörelse. Att delta i Fredsloppet

är att ta ställning och vägra vara passiv. Det är att ropa: Inte i vårt namn!

Fredsloppet arrangeras av Proletären FF och medarrangörer i Malmö är flera organisationer:

Collective Effort, Kommunistiska Partiet Malmö, Feministerna Malmö, Saba Palestina KIF,

Palestinska Arbetsgruppen i Södra Sverige, Svensk-Kubanska föreningen i Södra Sverige, RKU

Malmö/Lund, Svenska Fredskommittén Lund, Rosengård Folkets Hus, BDS( Boycott Divestment

and Sanctions).



Fredsloppet är en plattform för förändring. Det är ett sätt att samla kraft, skapa möten och visa att vi är många som vägrar acceptera en värld byggd på förtryck, våld och rovdrift. Årets tema lyfter

solidariteten med Palestina, motståndet mot NATO:s militarisering och vikten av internationell

gemenskap – inte minst genom stödet till ett ungdomslag i fotboll från Kuba som vi hoppas

välkomna till Gothia Cup nästa år.

Fredsloppet genomförs helt ideellt. Överskottet från årets lopp går till Palestina grupperna i Sverige

(75%) och till den kubanska fotbollsinitiativet (25%).



Idrott och politik är ofrånkomligt sammanflätade. Israels apartheidregim använder idrotten som ett

politiskt verktyg. Genom att tillåtas delta i internationella tävlingar ges ett sken av normalitet, av att

allt är som det ska. Men det är det inte, inget är normalt när flyktingläger bombas och folk är utan

mat och medicin eller fördrivs från sina hem,

Palestinska idrottsföreningar har gång på gång krävt att Israel utesluts från internationella

idrottsevenemang i likhet med vad som gjordes mot apartheidregimen i Sydafrika. Ändå blundar

Riksidrottsförbundet och väljer att avvakta hur de ska förhålla sig till Israels deltagande. Men det

palestinska folket kan inte avvakta. Deras liv står på spel nu!



Det är en självklarhet att kräva att Riksidrottsförbundet i Sverige omedelbart inför en idrottsbojkott

mot Israel. Svensk idrott har tidigare agerat t.ex. mot Rysslands invasion av Ukraina, mot apartheid

i Sydafrika. Varför är Palestina undantaget? Vad hindrar Riksidrottsförbundet från att agera?

Idrotten kan, och måste stå upp för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter. Att tillåta

apartheidregimen att delta i internationell idrott är att legitimera våldet.

Fler städer kommer att arrangera Fredsloppet runt om i landet. Så ställ upp, spring eller promenera

för Gaza, för solidariteten, för en värld där idrotten inte vänder bort blicken utan tar ställning.

Så håll utkik efter Fredsloppet i din närhet eller arrangera ett i din stad!

Förra året deltog 2800 – hur många blir det i år?