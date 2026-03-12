Greenpeace döms i SLAPP-mål

Greenpeace döms att betala 345 miljoner dollar, ungefär tre miljarder svenska kronor, i skadestånd till energijätten Energy Transfer.

Energibolagets stämde Greenpeace gällande ekonomiska förluster de menade att de gjort på grund av protesterna mot anläggandet av en oljepipelinen Dakota Access. Greenpeace kallar stämningen ”ett flagrant försök att tysta det fria ordet”.

Utrikes|Erik Edlund

Att höja rösten mot företag som skadar miljön borde aldrig anses vara ett brott, säger Marco Simmons, jurist vid Greenpeace USA i ett uttalande.

Rättsprocessen har pågått i flera år och oljebolaget anklagar Greenpeace för förtal och påstådda uppmaningar till våld i samband med protesterna mot oljeledningen för nästan tio år sedan. Greenpeace säger att stämningen är en så kallad SLAPP-stämning. SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, är när en rik och mäktig aktör stämmer någon, ofta en organisation eller journalist, för att försöka få denne att sluta engagera sig i en viss fråga. Målet är då inte främst att vinna målet, utan att den stämde ska dra tillbaka sin kritik på grund av rädsla eller höga rättegångskostnader.

Till en början dömdes Greenpeace till att betala 660 miljoner dollar vid en rättegång i mars 2025. Det är det domslutet som nu har halverats av domstolen i North Dakota.

– Det här fallet borde vara en varningsklocka för alla, oavsett politisk övertygelse, sa Greenpeace USA:s tillförordnade generalsekreterare Sushma Raman i samband med den domen. Hon varnade för att mäktiga företag använder domstolarna som vapen för att tysta oliktänkande.

Dakota Access är en 1186 kilometer lång rörledning mellan oljefält i North Dakota via South Dakota och Iowa till raffinaderier i Illinois. Rörledningen går genom naturområden, viktiga dricksvattentäkter och ursprungsbefolkningens traditionella och kulturellt värdefulla marker.

Energy Transfer själva säger i ett uttalande att domslutet är ”ett viktigt steg i denna rättsprocess för att ställa Greenpeace till svars för deras olagliga och skadliga handlingar mot oss under bygget av Dakota Access-ledningen”.

Greenpeace har meddelat att de tänker överklaga och att de inte kan betala summan på hundratals miljoner dollar.