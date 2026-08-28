Greta Svensson, fd Räddningsverket, om att privatiseringarna är en utmaning för svensk beredskap

Har vi ens vattendunkar, kontanter eller gasolkök hemma? Känner vi våra grannar om det händer något?

Och vad är konsekvenserna av privatiseringarna när det gäller beredskapen?

Greta Svensson, tidigare kommunikationschef på Räddningsverket har, tillsammans med psykologen Lars-Einar Engström, precis kommit med en bok om hur det egentligen är ställt med det svenska samhällets beredskap: ”Varken rädda eller beredda”.

– Idag är det ju privata aktörer som sköter el, telefoni, distribution av läkemedel och livsmedel. Då minskar ju statens möjlighet att ställa krav på de här företagen, än om det varit en statlig aktör, säger hon bla i Studio Internationalen..

Greta Svensson, tidigare kommunikationschef på Räddningsverket har skrivit aktuella boken ”Varken rädda eller beredda” tillsammans med psykologen Lars-Einar Engström.

De har intervjuat trettio vanliga människor samt ett tjugotal experter, sakkunniga och journalister. Syftet är att ge en ögonblicksbild av hur människor upplever hot, beredskap och motståndskraft i Sverige.

Lyssna på hela samtalet med Greta Svensson i Studio Internationalen här:

Greta Svensson om Samhällets Beredskap