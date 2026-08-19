För en human migrationspolitik – kampanjspurt inför valet

Manifestationerna inför valet kan ses som en slutspurt för kampanjen för en human migrationspolitik, med det omedelbara målet att Tidöregeringen ska röstas bort. Men arbetet måste fortsätta i en eller annan form för att sätta press på den nya regeringen.

Visa vad du tycker genom att delta i någon av våra manifestationer! Och förstås, rösta mot Tidöregeringen och för något av de partier som stödjer och arbetar för invandrares och flyktingars rättigheter.

Fokus | Karin Fridell Anter

Tidöregeringens fyra år vid makten har varit en serie av människofientliga lagar som på olika sätt vänder sig mot flyktingar och invandrare. Den sista i raden antogs den 13 augusti och ska, med Tidölagets sedvanliga brådska, träda i kraft redan den 1 oktober.

Det handlar om reglerna för anhöriginvandring, som nu kräver att den familjemedlem som redan bor i Sverige måste vara högavlönad för att få hit sin familj. Uppehållstillstånd för en flyktings partner och två barn ska ta två år innan man ens får ansöka, och familjeförsörjaren måste ha en månadsinkomst på 53 000 före skatt. Har man flera barn krävs mera pengar och en större bostad. Kraven gäller även när de tillfälliga uppehållstillstånden ska förnyas vartannat år. Det betyder att familjen riskerar utvisning om försörjaren har förlorat jobbet eller om det har fötts ytterligare ett barn.

Lagen röstades igenom med minsta möjliga marginal. Tidigare är det bara V och MP som konsekvent har motsatt sig regeringens migrationspolitik, men denna gång röstade hela oppositionen emot förslaget. Det ger ett visst hopp om att den ska kunna rivas upp. Men för att det ska bli verklighet krävs två saker: Att Tidöregeringen faller på valdagen. Och att den folkrörelse som kräver en human migrationspolitik kan sätta press på den nya regeringen. Magdalena Andersson och hennes nya regering måste förmås att ta avstånd från och faktiskt förändra Tidöregeringens lagar.

Den organiserade kampanjen för en human migrationspolitik har funnits sedan i januari och lyckats mobilisera och väcka liv i mycket av det spridda motstånd som redan fanns. I mars organiserades manifestationer på 30 platser i landet, och veckorna fram till valet planeras nu en ny period med ungefär lika många manifestationer. De har sinsemellan olika karaktär och storlek och organiseras ofta genom brett samarbete mellan lokala organisationer. Det som förenar dem är kravet på att migrationspolitiken ska vara rättssäker, förutsägbar och medmänsklig.

Anders Göransson är en av organisatörerna i Göteborg. Han berättar hur livgivande det var att i mars delta i kampanjens demonstrationståg med 1500 personer, det första migrationspolitiska på många år. Inför demonstrationen den 29 augusti har man tagit kontakt med en mängd invandrarföreningar och människorättsgrupper för att få en bred bas och uppslutning. Man börjar med ett möte på Olof Palmes plats och tågar sedan genom staden.

I Sundsvall håller man i stället en stor kulturfest i parken Vängåvan. Arrangören Frida Bergne Fredriksson beskriver det som att man har konst som sin palett. Under fyra timmar den 29 augusti fylls scenen av lokala och inresta artister inom olika musikgenrer, blandat med personliga vittnesmål och tal av representanter för en rad organisationer. I parken kommer det att finnas bokbord och visas konst som utgår från erfarenheten av flykt och främlingskap. Även på andra orter låter man det migrationspolitiska budskapet bäras av musik. I Skövde hålls en musikgudstjänst som del av kampanjen. I Luleå blir kampanjens program en del av ”Kulturnatten”.

Malmö har under hela kampanjen varit platsen för många initiativ. Även där ordnas en demonstration den 29 augusti. Dessutom hålls den 25 augusti en helkväll för att samla och mobilisera människor från olika fackförbund för en diskussioner om fackliga strategier. De fackliga aktivisterna bakom detta skrev den 6 juli en debattartikel i ETC, med huvudbudskapet att regeringens angrepp mot migranter och deras rättigheter också är ett angrepp på fackföreningsrörelsen. Nu följer man upp detta med en föreläsning och ett panelsamtal med representanter från bl.a. Akademikerförbundet SSR, Solidariska byggare och Vårdförbundet. Se annonsen i Skiftet (nedan) för tid och plats.

I Åstorp hålls den 31 augusti en manifestation utanför Migrationsverkets förvar där människor hålls inspärrade på bestämd tid i väntan på utvisning till länder som Somalia och Afghanistan.

Manifestationerna inför valet kan ses som en slutspurt för kampanjen, med det omedelbara målet att Tidöregeringen ska röstas bort. Men arbetet måste fortsätta i en eller annan form för att sätta press på den nya regeringen. Formerna för det ska diskuteras efter valet. Det som gäller just nu är: Visa vad du tycker genom att delta i någon av våra manifestationer! Och förstås, rösta mot Tidöregeringen och för något av de partier som stödjer och arbetar för invandrares och flyktingars rättigheter.

Kampanjens manifestationer presenteras på hemsidan För en human migrationspolitik och i Skiftets eventkalender Sverige mobiliserar för en human migrationspolitik | MittSkifte | namninsamling och kampanj på nätet

Kom till din närmaste stad och var med – eller kontakta oss och ordna en egen demonstration! Se eventkalendern för mera info.

21 augusti: Kisa, torget 10.00 – 12.00

22 augusti: Nödinge, vid biblioteket 12.00 – 13.00

25 augusti: Malmö. Fack mot rasism – helkväll med början 17.30.

28 augusti: Lund, Botulfsplatsen 17.00

Uppsala, Resecentrum, 17.30

Linköping, Lilla torget, 17.30

Gävle, Stora torget, 18.00

29 augusti: Sundsvall, Vängåvans fontän 12.00 – 16.00

Växjö, Vattentorget, 12.00

Östersund, Badhusparken, 12.00

Umeå, Renmarkstorget, 13.00

Västervik, Rådhustorget/Stora torget 13.00

Göteborg, Olof Palmes plats 15.00

Malmö, Triangeltorget 14.00 – 17.00

Skövde, Sankta Helena kyrka 17.00 – 18.00

30 augusti: Stockholm, Sergels torg 13.00 – 14.30

31 augusti: Åstorp, utanför förvaret 11.30 – 12.30

3 september: Mora, Emma Zorns torg 16.45

5 september: Luleå, Stadsparken 13.00 – 15.00

6 september: Karlstad, Norrstrandskyrkan 16.00 – 18.00

Samt de veckovisa manifestationer som hållits under flera års tid:

Malå, Torget Lördagar 11.00 – 12.00

Göteborg Gustav Adolfs torg Tisdagar 15.30 – 16.30

Stockholm, Riksbron Onsdagar 16.00 – 17.30