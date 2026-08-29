Visa Staffans affischer landet runt – och bidra!

Staffan Lindhé har genom åren samlat upprorsaffischer, från spanska inbördeskriget till 68-revolten och 1970-talsradikalismen. Nu är sista chansen att se dem i Göteborg – men det behöver bli en vandringsutsällning över landet! Och har du något i gömmorna, bidra med dem.

Kulturen | Lars Henriksson

Staffan Lindhé har i många år samlat på (bland annat…) politiska affischer. Nu finns ett urval av hans samling att beskåda offentligt på galleri 3:e våningen i Carnegies gamla sockerbruk i Göteborg. På väggarns samsas sällsynta original från Spanska inbördeskriget med flower-powerplanscher från svenskt 60-tal. Sista chansen att se dem i Göteborg är nu på söndag.

En central del ägnas åt de både konstnärligt och politiskt unika affischer som skapades vid Atelier Populaire vid den ockuperade konstskolan Ecole des beaux arts i Paris 1968. Där gjorde de unga konststudenterna under några år slagkraftiga affischer i samarbete med strejkande arbetare och deras fackföreningar.





Affischkonst från Frankrike, åren efter 1968.

Naturligtvis finns även ett stort antal svenska affischer på väggarna. Klassiker som Carl Johan DeGeers av polisen beslagtagna (!) Skända fanan och affischen mot tennisutbytet med Chilejuntan, Stoppa matchen, från 1974. Här bildar 80-talets antiatombombsmarscher, antirasistiska affischer från 90-talet fram till dagens Gazaprotester ett konstnärligt minnesarkiv över folkrörelser och vänsteraktivism under det senaste dryga halvseklet. En fascinerade, unik och imponerande utställning som förtjänar att visas också på andra ställen.



Staffan Lindhé har samlat in upprorsaffischer under många år. Har du något i gömmorna, tveka inte att kontakta Staffan på: affischmannen@outlook.com