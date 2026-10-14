Greta Thunberg i franska skolprotester

För femte gången i höst gick franska elever på tisdagen ut på gatorna för att kräva acceptabla klassrum med lärare på plats. En het höst väntar i Frankrike.

Utrikes| Kjell Östberg

Också den här gången demonstrerade bortåt en halv miljon över hela landet och eleverna har fått sällskap med studerande på andra utbildningar. Sjuksköterskeelever, studenter från tekniska universitet och flera elitskolor, så kallade ENS, École normale supérieure, hade också slutit upp.

Greta Thunberg fick stor uppmärksamhet när hon besökte eleverna i Saint-Denis som tillhörde dem som sparkade igång rörelsen. Hela världen följer er med beundran, var hennes budskap och protesterna har redan spridit sig till länder som Belgien, Irland och Italien.

Eleverna har också fått med sig sina föräldrar och lärare som bildade kedjor och ställde upp som mänskliga sköldar för att skydda eleverna mot all polisbrutalitet.

Macrons regering har gjort några valhänta försök att visa god vilja genom att lova finansiera ett par tusen extra lärare men deras huvudsakliga ingripanden är fortfarande att skicka gendarmeri och kravallpolis mot eleverna.

Kampviljan är stor och stödet för protesterna från fransmännen är fortfarande stort. Vad som händer efter det lov som snart inträffar kan vara svårt att veta, många tusen elever har redan förlorat en månads undervisning. Den stora frågan är hur elevernas protester påverkat andra delar av samhället. På lördag höjs bensinpriserna och det sägs att de gula västarna planerar en protestdag mot de höga levnadsomkostnaderna. Många andra grupper står beredda att hänga på. Det finns all anledning att se fram mot en het höst i Frankrike.