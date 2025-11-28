Greta Thunberg i Genua: ”Folkmordet i Palestina är inte en isolerad händelse. Det är produkten av ett kapitalistiskt, imperialistiskt och kolonialt system”

I en massiv generalstrejk mot Giorgia Melonis krigsbudget, militaristiska upprustning och nyliberala åtstramningar fylldes Italiens gator av vrede och solidaritet. I Genua – där hamnarbetarnas strejker blivit en global symbol för motstånd mot imperialism och blockaderna mot Gaza – talade klimataktivisten Greta Thunberg sida vid sida med FN-rapportören Francesca Albanese och aktivister från Global Sumud-flottiljen. Hennes budskap var tydligt: folkmordet i Palestina pågår med västmakternas och kapitalets aktiva medskyldighet, och solidariteten måste bli en kraft som bryter tystnaden, stoppar medbrottsligheten och stärker kampen för befrielse.

Utrikes|Alex Fuentes

Fredagen den 28 november präglades Italien av en generalstrejk utlyst av gräsrotsfack, studentorganisationer och en bred front av politiska och sociala rörelser – i protest mot Melonis krigsbudget och i solidaritet med det palestinska folket. En av de största mobiliseringarna ägde rum i Genua, där hamnarbetarna för två månader sedan ropade ut sitt budskap till omvärlden: “Om ni rör flottiljen till Gaza, stoppar vi hamnarna.” Och de höll sitt löfte. Den 22 september, när Israel bordade och stoppade Global Sumud Flotilla, lamslog hamnarbetarna Genuas hamn i strejk. Den 3 oktober gick de ännu längre – med en ny lokal generalstrejk i solidaritet med Palestina.

Vid 28-november-mobiliseringen samlades tusentals åter på gatorna. Greta Thunberg och Francesca Albanese, tillsammans med Thiago Avila – medlem av Global Sumud-flottiljen som tidigare stoppats av Israel – deltog vid den stora solidaritetsmanifestationen för Palestina. Med detta som bakgrund publicerar Internationalen här ett utdrag ur Greta Thunbergs tal i Genua:

“Folkmordet i Palestina pågår fortfarande. Jag upprepar: folkmordet i Palestina pågår fortfarande. Israel fortsätter dagligen att attackera Gaza och det palestinska folket – och använder humanitärt stöd som ett vapen i krigföringen. Det har konstaterats att 90 procent av Gazas befolkning lider av undernäring.



Under de senaste årens tilltagande folkmordseskalering har världen visat sitt verkliga ansikte: svek efter svek mot palestinierna. Våra ledare och folkvalda, som påstås företräda oss, misslyckas med att ens göra det absolut nödvändigaste för att uppfylla sina juridiska skyldigheter att förhindra ett folkmord. De visar, gång på gång, att de sätter vinster och kolonial expansion före människors och planetens välfärd.

Det är därför vårt ansvar att resa oss. Jag vill därför, å hela mänsklighetens vägnar, säga: tack, Genua. Tack för att ni är en ledstjärna i dessa mörka och svåra tider.

Palestinierna vädjar till oss alla att höja våra röster, att inte tiga inför orättvisorna, att göra slut på vår egen medskyldighet. Ett folkmord pågår – med våra regeringars aktiva stöd. Våra institutioner och företag möjliggör det här folkmordet ekonomiskt, militärt, socialt och politiskt.

Så det vi gör här i dag är att säga stopp. Att sända ett tydligt budskap till makten: inte i vårt namn. När jag såg bilderna och filmerna på Genuas strejkande hamnarbetare grät jag. För de visade mig att solidariteten inte är död, att medmänsklighet fortfarande finns. Jag står med er i dag och i varje kommande steg. Jag är stolt över er, och jag kommer att fortsätta göra allt för att stötta er.

Folkmordet i Palestina är inte en isolerad händelse. Det är produkten av ett kapitalistiskt, imperialistiskt och kolonialt system som sätter profit över människor. Ett system som har tvingat palestinierna att uthärda det ofattbara: decennier av apartheid, kvävande förtryck och de senaste årens folkmordseskalalering.

Det här folkmordet har visat mänsklighetens mest brutala sida – men vår kamp visar den starkaste. För det starkaste av allt är solidariteten mellan strider och rörelser. Vi får aldrig falla i apati eller tystnad.

Jag ser fram emot att strejka med er i dag – och i många, många fler strejker och mobiliseringar framöver.”

“Jag längtar efter fler strejkdagar och demonstrationer med er. Vi ska fortsätta kämpa, varje dag.”