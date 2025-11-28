Svenske högerextremisten dömd- rika pappan finansierade kemilabbet

Den 23-årige svenske högerextremisten Alexander Holmberg planerade att attackera Eurovision i Rotterdam med giftgas. Nu har han dömts till åtta års fängelse i Luxemburg. Han döms bland annat för att ha haft en ledande position i en terroristorganisation och för vapenbrott.

Fokus|Erik Edlund

Holmbergs familjs hem i en välbeställd Luxemburg-förort stormades av polisen 2020. I huset fann man ett kemilabb för tillverkning av sprängämnen. Han är son till en hög chef i det svenska näringslivet. Under rättegången kom det fram att hans pappa finansierade delar av hans laboratorium och kemiska experiment. Pappan är inte misstänkt för något brott och förekommer inte i åtalet.

På hans dator fann man ett dokument som han hade givit överskriften ”Fun time for Eurovision 2020”. Det var planen för attacken mot Eurovision. I planen ingick att släppa ut giftiga gaser och skapa panik på musikgalan. Man skulle också blockera utgångarna för att ställa till med så stor skada som möjligt.

Enligt förundersökningen ska han även ha planerat attacker i Sverige. Bland annat mot en abortmottagning i Stockholm. I Sverige hade han, enligt uppgift till Internationalen, samröre med det numera nedlagda partiet Svenskarnas Parti (tidigare Nationalsocialistisk Front).

Under rättegången har han erkänt terrorplanerna och medgivit att människor antagligen hade dödats om han hade lyckats genomföra sina planer.

Han säger själv att han lämnat nazismen och är ångerfull. Hans internetaktivitet tyder dock på något annat.

Åklagaren hävdade att hans aktivitet på nätet tyder på att han så sent som för ett par år sedan fortfarande var verksam i högerextrema kretsar, menade åklagaren.

Den gren inom nazismen som han tillhör kallas ekofascism och kombinerar nazismens idéer om vit makt med en sorts miljökamp och djurrättskamp. Ekofascismen ser överbefolkningen som det stora hotet och ser sina våldsdåd som ett sätt att minska befolkningen. Terroristen som genomförde en masskjutning vid en moské i Christchurch i Nya Zeeland 2019 var inspirerad av ekofascistiska idéer. Holmberg hade enligt uppgifter från FBI kontakt med de numera nedlagda ekofascistiska terrororganisationerna The Base och Green Brigade.

Holmberg måste också genomgå ett avradikaliseringsprogram. Han får fem år på sig att genomföra programmet, och måste redovisa alla sina framsteg.