Hälsningar från en röd solig 1 maj 2026

Första maj första maj varje sliten kavaj.. heter det i sången..men denna första maj var det inte många som behöll kavajen på, när solen strålade ner över de ovanligt stora 1 maj-tågen, fulla av kamplust inför valrörelsen.

Här följer ett axplock av bilder och hälsningar från några platser i Sverige 1 maj 2026!

Göteborg:

”Bort med varje tendens till högerpopulism” var devisen när Socialistisk Politik samlade flera talare från olika organisationer på Järntorget i Göteborg.

Lars Henriksson, Internationalen-skribent och facklig veteran, talade om läget i världen. Han berörde allvarliga ämnen som kriget i Iran och folkmordet i Gaza, den globala uppvärmningen, trumpismen i USA och hotet från extremhögern på hemmaplan. Men han hade också ett hoppfullt budskap: att en förändring är möjlig om arbetande människor håller ihop.

-Då, men bara då, kan vi tillsammans försvara människovärdet.

En representant från Allt åt Alla höll ett tal om hotet mot demokratin och yttrandefriheten, och Vanja Gustafsson från Kommunistiska Partiet talade om hotet mot Kuba.

Siken, känd från bland annat det göteborgska punkbandet Attentat, stod för musikunderhållningen med ett akustiskt set.

Ett hundratal förstamajfirare stannade till i vårsolen och lyssnade på talen, och sjöng med när mötet avslutades med Internationalen i god tid innan den stora demonstrationen.

Efter mötet gick Vänsterpartiets långa tåg från Andra Långgatan mot Gustav Adolfs torg. Ca. 4 800 deltog. Ungefär 700 fler än förra året. SP gick i tåget bakom en banderoll med budskapet ”Ekosocialism och solidaritet”. Änden av det långa vänstertåget hade knappt lämnat Andra Långgatan när tågets frontbanderoll nådde torget.

”Så hjälp till med att skicka av Tidölaget. Men framför allt, hjälp till att stärka de rörelser som kan förändra politiken. Som driver krav på militär nedrustning, försvarar välfärden och kämpar för dramatisk utsläppsminskning, en människovärdig migrationspolitik och ett slut på terrorkrigen, och som försvarar våra demokratiska erövringar och så vidare.

Hjälp till att göra dessa rörelser så starka att det blir omöjligt att strunta i dem.

Då, men bara då, kan vi tillsammans försvara människovärdet” avslutade Lars Henriksson sitt tal.

Sundsvall:

Vänsterpartiet: Drygt 200 i tåget, ca 300 på mötet. Bland parollerna; Beskatta miljardärerna, Klasskamp – kvinnokamp, stoppa rasismen, solidaritet med palestinas folk, stoppa tonårsutvisningarna, Ryssland ut ur Ukraina.

KP hade ett Röd front-tåg på runt 40 personer. KP hade tre talare, blåsorkester och avslutade med att sjunga Internationalen. KP ställer upp i flera kommunval bland annat i Sundsvall. Första namnet på deras lista är Jakob Leijon. På den andra bilden syns banderollerna ordförande för Palestinagruppen och medlem i RKU. Mycket världsövergripande ämnen till skillnad från V som var mer ”ner i vardagsfrågor”, som tex om välfärden, som Ung vänsters ordförande Felix sa; om vi ingen välfärd har, har vi inget samhälle. V hade även de tre talare.

På kvällen fortsätter 1maj-firandet på musikklubben Pipeline, mat för den hungrige, musik och diskussioner. Dagens 1 maj-firande är även ett startskott för valrörelsen,

Vänsterpartiet skrev:

”Första maj 2026 startar vi tillsammans arbetet med att driva igenom Maktskifte 2026™ med en ordentlig fest! Efter traditionsenlig demonstration och tal på torget går vi hem och laddar om för att köra igång valrörelsen på roligt allvar i kvällningen. Häng med likasinnade och lyssna på musik – tillsammans sätter vi tonen för den valrörelse vi vill bedriva, med fokus på att förbättra människors livsvillkor – 6 timmars arbetsdag, ett mer jämlikt och jämställt samhälle och en vettig klimatpolitik.

Vi behöver se till att vrida tillbaka politiken vänsterut, till ett samhälle där alla är lika mycket värda – Vänsterpartiets samhälle!”

Uppsala:

1400 i tåget (rekord) plus de som kom direkt till avslutningsmötet i Engelska parken.

Stockholm:

Framtidens Vänster ställer upp i valet i Stockholms kommun, som Stockholms Vänsterallians, tillsammans med Feministerna och Socialistiskt Alternativ. På årets första maj gick de med Röd front och SAC, plus var med på morgonen till La Mano. Toppkandidaterna Daniel Riazat och Lorena Delgado var givetvis med, och Lorena höll tal med påtagligt internationalistisk prägel och sa bla om attacken från Israel på den nya flottiljen på väg mot Gaza med hjälp och förnödenheter:

– Kamrater, ni är inte ensamma, Vi står tillsammans mer er och med det palestinska folket i kampen, tills vi når befrielse!

– Vi kommer att hålla ut kampen tills vi får ett annat samhälle. Kamrater, vår kamp är gemensam. Kapitalismen slår ner mot arbetarna, rasismen slår ner mot arbetarna, patrarkatet slår ner mot arbetarna och kampen mot USA-imperialismen är en kamp för alla arbetare i världen.

På Sergels torg talade även Kubas Sverigeambassadör Raul Delgado.

– Fidels ord från exakt 62år sedan, 1 maj 1962, har bäring idag mer än någonsin. ”Vi kommer aldrig att invadera någon, vi kommer aldrig att attackera någon, vi kommer aldrig att använda våra vapen mot något folk; vi är fiender till krig” men det innebär inte att om kriget riktas mot oss att vi kommer stå passiva bredvid. Om krig påtvingas oss, om vi tvingas försvara oss så kommer vi slåss. Vi är marxister och vi är revolutionärer, vi är realister och vi har våra revolutionära ideer.. om vi åter skulle påtvingas exploatering, skulle vi hellre låta oss bli dödade än acceptera en sådan regim igen.



Överst: Lorena Delgado, Daniel Riazat och Moaaz Saadsson, ordförande FV Solna samt, tillsammans med Lova Marcusdotter, ordförande för FV Studenterna vid Stockholms Universitet.

Övre blden: SP:s Maria Sundvall, Janne Hägglöf och Göran Samuelsson vid Röda Rummets bokbord i Fatbursparken, där även en bunt av Internationalens 1 maj-nummer i pappersformat väntade på intresserade läsare. Göran Samuelsson var en av dem som delade ut Internationalen till demonstranterna denna första maj.

Undre bilden: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar var huvudtalare i Stockholm i Kungsträdgården, där tidigare Ung Vänsters My Kårlycke talat och artisten Sara Klang gjorde ett bejublat framträdande.

Nooshi Dadgostar kritiserade regeringens ekonomiska politik, lyfte de ökande levnadskostnaderna och presenterade Vänsterpartiets krav på ett stort lönelyft för kvinnor i välfärden.

–”Politiken i dag påminner om Titanic – vi har åkt rakt in i isberget men livbåtarna räcker bara till första klass.” sa Dadostar bla och pekade på att många idag inte har råd med de höga priserna på bostad, mat och dyra elpriser.

Dadgostar och V vill också ha ett särskilt lönelyft för kvinnor som jobbar i välfärden, finansierat med 3 miljarder per år i tio år.